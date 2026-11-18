Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Từ ngày 16 đến 18/11, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lớp bồi dưỡng cho 41 học viên thuộc Bộ Tư lệnh Vùng và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 4.

Học viên được cập nhật kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống các nguy cơ đe dọa an ninh.

ĐỨC THÁI