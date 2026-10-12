41 doanh nghiệp và đối tác đồng hành, chắp cánh cho sinh viên PVU trong năm học mới 2026-2027

Buổi lễ diễn ra trong không khí phấn khởi, tràn đầy cảm xúc với sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), các đơn vị thành viên, các đối tác doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cùng toàn thể thầy cô giáo, tân thạc sĩ, tân kỹ sư và tân sinh viên PVU. Với chủ đề "Tiếp nối di sản - Chắp cánh khát vọng", sự kiện không chỉ tôn vinh thành quả học tập của các tân kỹ sư mà còn mở ra chặng đường mới nhiều hứa hẹn cho thế hệ sinh viên tiếp nối.

Trong những năm qua, PVU luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ PETROVIETNAM, các đơn vị thành viên, cùng nhiều đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quang cảnh chung tại buổi lễ.

Chương trình đồng hành và tài trợ cho sinh viên PVU năm nay có sự tham gia của 41 đơn vị. Các khoản tài trợ tập trung vào những hạng mục hết sức thiết thực: trao học bổng khuyến học, học bổng vượt khó; tài trợ trang thiết bị nghiên cứu khoa học, cải tạo cơ sở vật chất; hỗ trợ các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị còn tài trợ cho Quỹ phát triển sinh viên, các đề tài nghiên cứu khoa học & công nghệ, phần mềm quản lý, dịch vụ đào tạo, học bổng tiếng Anh chuyên sâu cũng như hỗ trợ công tác hậu cần cho các sự kiện của Nhà trường.

Các đơn vị tài trợ học bổng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

Các đơn vị tài trợ cho Quỹ phát triển sinh viên của PVU.

Nhờ sự đồng hành và tài trợ của các doanh nghiệp, đối tác, PVU có thêm nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó có Quỹ Phát triển sinh viên PVU. Nguồn tài trợ góp phần khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và năng lực thực tiễn cho sinh viên.

Đồng thời, nguồn lực này được đầu tư cho công tác đào tạo, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng hiện đại nhằm giúp sinh viên trực tiếp trải nghiệm, ứng dụng hiệu quả các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình học tập và nghiên cứu khoa học; qua đó tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng đào tạo chung của Nhà trường.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn trao tài trợ Quỹ phát triển sinh viên/ Học bổng sinh viên và quà tặng cán bộ, giáo viên PVU.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn trao tặng Quỹ học bổng sinh viên PVU.

Hội Khuyến học TP Hồ Chí Minh trao tặng học bổng sinh viên PVU.

Mỗi suất học bổng, mỗi thiết bị nghiên cứu hay chương trình đào tạo được trao đi không chỉ đơn thuần mang giá trị vật chất, mà còn mang theo trọn vẹn niềm tin, tình cảm và sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Nguồn hỗ trợ quý báu này chính là "bệ phóng" tinh thần vững chắc, nâng bước và nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ PVU. Sự tiếp sức kịp thời giúp các em sinh viên, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua áp lực tài chính, tự tin chuyên tâm học tập, rèn luyện kỹ năng và nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ để sẵn sàng trở thành những kỹ sư, chuyên gia giỏi trong tương lai.

Các đơn vị/trung tâm/cựu sinh viên PVU tài trợ học bổng sinh viên, kinh phí mua sắm trang thiết bị giảng dạy và học tập, trao tặng phần mềm thu học phí và các suất học bổng tiếng Anh.

Thay mặt toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, Ban Giám hiệu PVU bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PETROVIETNAM, các đơn vị thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài ngành.

Ban Giám hiệu PVU nhấn mạnh: Sự đồng hành, hỗ trợ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần từ Tập đoàn và các doanh nghiệp không chỉ là điểm tựa vững chắc giúp sinh viên vượt khó, vươn lên trong học tập mà còn là nguồn động lực toàn diện giúp PVU nâng cao chất lượng đào tạo, gắn liền giảng dạy với thực tiễn sản xuất. Nhà trường trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chủ trì, hỗ trợ sát cánh từ PETROVIETNAM cùng các quý đơn vị, đối tác trong thời gian tới để tiếp tục hành trình "Kết nối nguồn lực - Kiến tạo tương lai", xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của ngành Năng lượng - Dầu khí Việt Nam.

TS Lê Quốc Phong - Phó Hiệu trưởng PVU cảm ơn các đơn vị tài trợ cho Quỹ phát triển sinh viên, học bổng cho sinh viên, học bổng nghiên cứu khoa học PVU.

Hành trình chinh phục tri thức và khát vọng cống hiến cho ngành dầu khí - năng lượng nước nhà chưa bao giờ dễ dàng, nhưng với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ PVU cùng sự đồng hành toàn diện, bền chặt từ PETROVIETNAM và cộng đồng doanh nghiệp, tin rằng những ước mơ của thế hệ sinh viên hôm nay sẽ sớm vươn cao, vươn xa. Những "hạt giống" tri thức và tài năng được gieo mầm từ sự thấu hiểu, trách nhiệm và tình yêu thương ngày hôm nay chắc chắn sẽ lớn khôn thành những ngọn đuốc sáng, tiếp nối xứng đáng di sản tự hào và nâng tầm vị thế của PETROVIETNAM trên chặng đường phát triển mới.