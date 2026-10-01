41 bị can bị khởi tố trong vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an - thông tin tại buổi Họp báo. Ảnh chụp màn hình

Tại buổi Họp báo, thông tin về tiến độ điều tra vụ án gian lận thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở Tuyên Quang, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an - cho biết, ngày 07/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định: Trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao.

Những sai phạm được nêu ra gồm: bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh tại các phòng thi để các thí sinh hỗ trợ nhau làm bài thi; giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài; chỉ đạo giáo viên giải đề thi, trực tiếp vào các phòng thi nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh làm bài.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Trong đó có: Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Tuyên - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát của 2 Tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công gồm: Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng Điểm thi; Nguyễn Hoài Thu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó Trưởng Điểm thi; Vũ Thị Tuyên - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó Trưởng Điểm thi.

Các bị can còn lại là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm Thư ký, Giám thị, Ủy viên phục vụ tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và tất cả các môn thi, làm cho kết quả Kỳ thi không nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng. Cơ quan điều tra xác định, vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo, niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các Kỳ thi.

“Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - cho biết./.