Quang cảnh khai mạc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khu vực 12 - Ảnh: K.S

Theo kế hoạch, đợt khám tuyển diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 23/11 - 3/12/2026), gồm 5 ngày khám chính thức cho 5 xã: Đakrông, La Lay, Hướng Hiệp, Tà Rụt và Ba Lòng; tổ chức khám vét vào chiều ngày 30/11 và ngày 3/12/2026.

Toàn khu vực có 407 thanh niên tham gia khám tuyển (340 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự và 67 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ tham gia công an nhân dân); cụ thể: xã Đakrông 116 thanh niên, La Lay 71 thanh niên, Hướng Hiệp 100 thanh niên, Tà Rụt 92 thanh niên và Ba Lòng 28 thanh niên.

Cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đo huyết áp cho thanh niên khám tuyển - Ảnh: K.S

Để đợt khám tuyển đạt chất lượng cao, thời gian qua, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tích cực rà soát, vận động thanh niên trong độ tuổi, nhất là số thanh niên đang đi làm ăn xa trở về chấp hành lệnh gọi khám. Các ban, ngành, đoàn thể và thôn, bản phối hợp chặt chẽ trong việc động viên, đưa đón thanh niên đến địa điểm khám đúng thời gian quy định.

Thanh niên xã Đakrông tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự - Ảnh: K.S

Ngay sau lễ khai mạc, thanh niên xã Đakrông bước vào ngày khám đầu tiên. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa trực tiếp kiểm tra toàn diện thể lực, đo huyết áp, tim mạch, mắt, nội khoa, ngoại khoa và các chuyên khoa liên quan.

Quá trình khám tuyển diễn ra chặt chẽ, khách quan, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn nhằm lựa chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027 của các địa phương.