406 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam trên cả nước

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Các đồng chí: Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi họp.

Ngày hội văn hóa của nhân dân trên phạm vi cả nước

Thông tin về sự kiện, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do cho biết, trong số 406 chương trình, hoạt động được chuẩn bị giới thiệu tới công chúng trên toàn quốc có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao; 85 sự kiện trưng bày, triển lãm. Các sự kiện được cập nhật trên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra vào sáng 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội; được phát trực tiếp trên VTV1, VOV1.

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra vào sáng 21/11 ở khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Người dân và du khách có thể theo dõi diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 - 24/11, những không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền – Hàng Khay.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình diễn ra vào tối 24/11, do TP Hà Nội chủ trì và phối hợp với Bộ VHTTDL cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức….

Họp báo thông tin về Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tập trung tuyên truyền làm sâu sắc ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Đồng thời, tuyên truyền làm rõ ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tiếp nối, phát huy những giá trị tư tưởng, văn hóa và truyền thống quý báu của dân tộc; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng những giá trị tốt đẹp, thành tựu và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Làm nổi bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc. Chủ động thông tin, tạo không khí chính trị, văn hóa sâu rộng trước, trong và sau các sự kiện. Gắn tuyên truyền với nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do thông tin về chuỗi sự kiện trong suốt tháng 11/2026.

Những điểm hẹn văn hóa tiêu biểu trong tháng 11

Khán giả yêu điện ảnh có thể tham gia Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 18 - 24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22–24/11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức để đưa tác phẩm điện ảnh tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Ở TP Huế, từ ngày 22–24/11 có các chương trình “Tình khúc Huế”, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng những không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc.

Tại Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa các dân tộc diễn ra trong hai ngày 22–23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản và các môn thể thao truyền thống.

Đông đảo đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí dự họp báo.

Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và hát Quan họ trên thuyền tối 23/11. Quảng Ninh có Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Tại Cao Bằng, những chương trình nghệ thuật mang sắc màu các dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian nghề thủ công và ẩm thực được tổ chức trong tháng 11. Tại Lạng Sơn có trình diễn di sản Xứ Lạng vào tối 23/11, đồng diễn múa Chầu sáng 24/11.

TP Đà Nẵng xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11, chương trình nghệ thuật ngày 24/11.

Cà Mau dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer. Gia Lai giới thiệu văn hóa cồng chiêng và các hoạt động trải nghiệm di sản trong tháng 11.

Tại Ninh Bình có Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư từ ngày 21- 27/11; các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản…

Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa ngày 18/11; Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 20–23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống.

Gia Lai dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng trong tháng 11; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku ngày 20–30/11 và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Gia Lai.

Khánh Hòa có Chương trình “Thanh âm quê hương” vào tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4; trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa; trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý ngày 24/11.

An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến ngày 21-25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật An Giang. Đồng Tháp có chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Cần Thơ công diễn “Tiếng hò sông Hậu” ngày 24/11, các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. Vĩnh Long có Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18–24/11 gắn Lễ hội Ok Om Bok, với không gian ẩm thực Nam Bộ, đua ghe Ngo ngày 21-22/11 và đêm lễ hội tại Ao Bà Om ngày 24/11…

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong cộng đồng như: Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn và các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi; các hoạt động giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và trải nghiệm tại các thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch.