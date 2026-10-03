400 vận động viên tranh tài tại DTF Danang Tennis Open 2026

Ngày 3-10, Giải DTF Danang Tennis Open 2026 – Hòa Bình Cup chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng. Giải do Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng tổ chức, diễn ra từ ngày 2 đến 4-10.

Giải năm nay quy tụ khoảng 400 vận động viên, tạo sân chơi giao lưu, thi đấu và nâng cao trình độ cho cộng đồng quần vợt tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành trên cả nước.

Giải DTF Danang Tennis Open 2026 – Hòa Bình Cup diễn ra từ ngày 2 đến 4-10

Các trận đấu được tổ chức tại 4 cụm sân gồm Tuyên Sơn, Quân khu 5, Hòa Xuân và Trường Đại học Thể dục Thể thao. Tùy số lượng vận động viên, điều kiện sân bãi và thời tiết, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh hoặc bổ sung địa điểm thi đấu.

Giải gồm 5 nội dung: Đôi nam trình 1.240, đôi nam – nữ trình 1.230, đôi nam trình 1.320, đôi nam trình 1.550 và đôi nam trình 1.850.

Theo điều lệ, các trận đấu áp dụng thể thức 1 set chạm 6 game. Khi tỷ số 5-5, hai cặp thi đấu tie-break chạm 7 để xác định đội thắng. Giải đồng thời áp dụng thể thức No-Ad, khi tỷ số game 40-40 sẽ thi đấu một điểm quyết định.

Giải đấu quy tụ 400 vận động viên tham dự

Lịch thi đấu được phân bổ trong 3 ngày. Ngày 2-10 diễn ra nội dung đôi nam 1.320 và đôi nam – nữ 1.230. Ngày 3-10 thi đấu đôi nam 1.240 và 1.550. Ngày 4-10 diễn ra nội dung đôi nam 1.850 và chung kết nội dung 1.550.

Cơ cấu giải thưởng gồm cúp, tiền thưởng và hiện vật từ nhà tài trợ. Trong đó, chức vô địch các nội dung trình 1.240, đôi nam – nữ 1.230, đôi nam 1.320 và đôi nam 1.550 nhận 15 triệu đồng; nội dung đôi nam 1.850 có mức thưởng 20 triệu đồng. Các cặp á quân ở cả 5 nội dung nhận 10 triệu đồng, trong khi đồng hạng ba nhận 5 triệu đồng/cặp.

Giải gồm 5 nội dung: Đôi nam trình 1.240, đôi nam – nữ trình 1.230, đôi nam trình 1.320, đôi nam trình 1.550 và đôi nam trình 1.850

Theo Ban Tổ chức, giải hướng đến việc phát triển phong trào tập luyện, thi đấu quần vợt tại TP Đà Nẵng; tạo môi trường giao lưu giữa các vận động viên, câu lạc bộ, hội, nhóm quần vợt trong và ngoài thành phố.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức cũng hướng đến từng bước chuẩn hóa công tác tổ chức thi đấu, quản lý điểm trình vận động viên, xây dựng môi trường thi đấu công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên có năng lực, nhân tố mới được thi đấu, cọ xát và phát triển.

Giải DTF Danang Tennis Open 2026 – Hòa Bình Cup cũng được định hướng trở thành giải đấu thường niên, góp phần mở rộng phong trào quần vợt và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến cộng đồng quần vợt cả nước.