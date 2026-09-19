400 suất quà Trung thu đến với thiếu nhi quê hương Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính

Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị đồng hành đã trao tận tay 400 suất quà Trung thu cho thiếu nhi bản Đề Chia

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên; ông Phạm Minh Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội; đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng lãnh đạo xã Pú Nhung, nhân dân và đông đảo thiếu nhi bản Đề Chia.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Chí Ba cho biết, đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp đối với trẻ em, nhất là các em sinh sống tại những địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.

Hiệp hội mong muốn những phần quà sẽ mang đến niềm vui, động viên các em chăm ngoan, học tốt và có thêm những kỷ niệm đẹp trong dịp Tết Trung thu.

Những phần quà là sự động viên thiết thực dành cho trẻ em trên quê hương Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính

Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị đồng hành đã trao tận tay 400 suất quà Trung thu cho thiếu nhi bản Đề Chia. Những phần quà không chỉ góp thêm niềm vui ngày hội mà còn là sự động viên thiết thực dành cho trẻ em trên quê hương Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính.

Những phần quà sẽ mang đến niềm vui, động viên các em chăm ngoan, học tốt và có thêm những kỷ niệm đẹp trong dịp Tết Trung thu

Thay mặt địa phương, ông Tòng Văn Nghiến, Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã quan tâm và đồng hành với trẻ em trên địa bàn. Sự sẻ chia này góp phần động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội năm 2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em vùng cao.