400 sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM tham quan, tìm hiểu tại Vietsovpetro

Đây là đợt thứ ba trong năm 2026, nâng tổng số sinh viên của trường đến tham quan Vietsovpetro qua ba đợt lên 1.300. Hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Vietsovpetro và Nhà trường, nhằm tăng cường kết nối, đồng thời nâng cao kiến thức thực tiễn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Liên doanh Vietsovpetro tiếp đón đoàn sinh viên và giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM đến tham quan kiến tập.

Mở đầu chương trình, các sinh viên được xem video giới thiệu tổng quan về Vietsovpetro. Những hình ảnh chân thực và thông tin bổ ích đã giúp đoàn sinh viên kiến tập hình dung rõ nét về hành trình 45 năm xây dựng và phát triển của Vietsovpetro, cùng các lĩnh vực hoạt động và những thành tựu của đơn vị và ngành công nghiệp - năng lượng.

Tiếp đó, đồng chí Vũ Thế Quang đại diện Phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro đã giới thiệu với đoàn về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị, đồng thời cung cấp thông tin về các chương trình hỗ trợ phát triển nhân tài, trao đổi về cơ hội nhận học bổng và du học Nga dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Vũ Thế Quang đại diện Phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro giới thiệu về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Vietsovpetro.

Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là phần giao lưu, hỏi đáp. Theo đó, các sinh viên trực tiếp đặt câu hỏi và nhận được những giải đáp, chia sẻ thực tiễn từ đồng chí Võ Văn Châu - Phó Phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro. Nội dung xoay quanh các vấn đề như cơ hội nghề nghiệp, xu hướng phát triển của ngành công nghiệp - năng lượng trong tương lai, cũng như những kiến thức và kỹ năng cần thiết để được làm việc tại Vietsovpetro.

Những thông tin và kinh nghiệm được đại diện Phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro chia sẻ đã truyền cảm hứng, giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về Vietsovpetro và các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực dầu khí, năng lượng, từ đó có định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp trong tương lai.

Kết thúc chương trình, đoàn sinh viên có dịp tham quan, tìm hiểu Phòng truyền thống Vietsovpetro - nơi lưu giữ và tái hiện chân thực những mốc son lịch sử, những kỳ tích và thành tựu nổi bật của Vietsovpetro trong hành trình phát triển của ngành công nghiệp - năng lượng.

Đồng chí Võ Văn Châu - Phó Phòng Tổ chức nhân sự Vietsovpetro trao đổi và giải đáp các câu hỏi của sinh viên.

Buổi tham quan kiến tập không chỉ mang đến cho sinh viên những kiến thức thực tiễn quý báu, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Vietsovpetro và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM. Đây là tiền đề quan trọng để hai đơn vị triển khai các chương trình hợp tác ý nghĩa trong tương lai, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp - năng lượng nói chung và Vietsovpetro nói riêng.

Buổi tham quan kiến tập diễn ra thành công, tốt đẹp