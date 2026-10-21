400 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ kinh phí điều trị

Tại chương trình, 400 bệnh nhân, mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng bằng hình thức trao tiền mặt và 1 phần quà trị giá 210.000 đồng; tổng kinh phí hỗ trợ là 2 tỷ 084 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao quà tặng cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cho biết, khi điều trị kéo dài, người bệnh không chỉ lo lắng về sức khỏe mà còn đối mặt với gánh nặng chi tiêu, công việc và gia đình. Mỗi phần hỗ trợ từ chương trình mang ý nghĩa lớn lao thể hiện sự thấu hiểu, giúp giảm nhẹ chi phí và tiếp thêm nghị lực cho người bệnh cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố trao quà tặng cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, sự đồng hành của cộng đồng không chỉ giải quyết nỗi lo trước mắt mà còn thể hiện tinh thần nghĩa tình của TP Hồ Chí Minh, lan tỏa lòng nhân ái và thúc đẩy sự chung tay vì một thành phố phát triển bền vững, nhân văn.