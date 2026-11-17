Ảnh minh hoạ: ULA, Amazon.

Theo Reuters, tên lửa gặp sự cố khoảng 10 phút sau cất cánh từ Trạm Không gian Cape Canaveral, bang Florida. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác định.

Sự cố giáng đòn mạnh vào chương trình phát triển dòng tên lửa chủ lực Vulcan của ULA, trong bối cảnh công ty có kế hoạch phóng thường xuyên để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo, phục vụ mạng Internet vệ tinh ngày càng mở rộng của Amazon.

“Sau mỗi chuyến bay, chúng tôi đều thu thập được dữ liệu và rút ra những bài học nhất định. Tuy nhiên, do sự cố vừa xảy ra, hiện chúng tôi chưa có đủ dữ liệu cụ thể để xác định chính xác điều gì đã diễn ra trong chuyến bay hôm nay”, ULA cho biết.

Thất bại này nhiều khả năng sẽ kéo theo một cuộc điều tra kỹ thuật kéo dài, khiến tên lửa Vulcan phải tạm dừng hoạt động trong nhiều tháng.

Điều này có thể khiến tình trạng thiếu năng lực phóng tên lửa tại Mỹ trở nên nghiêm trọng hơn, trong bối cảnh ngành hàng không vũ trụ đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức kỹ thuật. SpaceX có kế hoạch ngừng khai thác dòng tên lửa Falcon 9, hiện là dòng tên lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. SpaceX hiện không còn nhận đặt chỗ cho các chuyến phóng bằng Falcon 9.

Chuyến bay hôm Chủ nhật là lần phóng thứ năm của Vulcan kể từ khi dòng tên lửa này ra mắt năm 2024, đồng thời cũng là chuyến bay đầu tiên sau 9 tháng tạm dừng hoạt động. Trước đó, Vulcan phải ngừng bay để phục vụ các cuộc điều tra kỹ thuật.

Theo nguồn tin am hiểu vấn đề, Blue Origin đang phối hợp với ULA để điều tra nguyên nhân sự cố xảy ra trong chuyến bay hôm Chủ nhật.

Các tên lửa đẩy của Vulcan hiện cũng đang được kiểm tra kỹ lưỡng sau những trục trặc xuất hiện trong hai chuyến bay gần nhất, trong đó có một nhiệm vụ hồi tháng 2 phục vụ Lực lượng Không gian Mỹ.

Cả hai chuyến bay đều đưa được tải trọng lên quỹ đạo theo kế hoạch. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn chưa phê duyệt để Vulcan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mang tải trọng phục vụ an ninh quốc gia, trong khi chờ kết quả chuyến bay của Amazon vừa rồi.

ULA được thành lập năm 2006 trên cơ sở hợp nhất chương trình tên lửa Delta của Boeing và chương trình tên lửa Atlas của Lockheed Martin. Kể từ khi thành lập, công ty duy trì thành tích thành công trong toàn bộ các nhiệm vụ phóng. Trước thời điểm sáp nhập, hai dòng tên lửa Delta và Atlas cũng chỉ ghi nhận một số ít vụ phóng thất bại trong nhiều thập kỷ hoạt động.

Thất bại lần này tiếp tục gây khó khăn cho Amazon trong cuộc đua triển khai mạng lưới vệ tinh Internet Leo. Để đưa vệ tinh lên quỹ đạo, Amazon hiện phải phụ thuộc vào nhiều nhà cung cấp dịch vụ phóng bên ngoài, trong khi không ít đơn vị trong số này từng gặp trục trặc kỹ thuật hoặc thất bại trong các nhiệm vụ. Vụ nổ tên lửa New Glenn hồi tháng 5 xảy ra chỉ vài ngày trước thời điểm dự kiến phóng các vệ tinh của Amazon Leo.

Trong khi đối thủ của Amazon, Starlink đã có hơn 11.000 vệ tinh trên quỹ đạo và phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Lợi thế vượt trội của SpaceX so với các đối thủ trong lĩnh vực Internet vệ tinh một phần đến từ việc công ty sở hữu và tự vận hành các dòng tên lửa phục vụ hoạt động phóng vệ tinh. Trong khi đó, những doanh nghiệp khác phải chi hàng tỷ USD để thuê các đơn vị bên ngoài đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Kể từ năm 2025, Amazon đã đưa được 398 vệ tinh Leo lên quỹ đạo thông qua 14 lần phóng. Con số này mới tương đương khoảng 12% trong tổng số 3.236 vệ tinh mà công ty cần triển khai để cung cấp dịch vụ Internet trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, sự cố mới nhất với tên lửa Vulcan có thể tiếp tục làm chậm tiến độ triển khai mạng lưới vệ tinh, đồng thời khiến mục tiêu cạnh tranh với Starlink trở nên khó khăn hơn.