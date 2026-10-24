40 phút truy xét 'thần tốc' kẻ mang dao cướp tiệm vàng

Nguyễn Minh Đắc (sinh năm 1992, trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh, TP. HCM) vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. HCM phối hợp cùng Công an phường Tân Khánh bắt giữ để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đây là đối tượng trực tiếp mang theo hung khí xông vào tiệm vàng uy hiếp nạn nhân trong vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Minh Đắc tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h50 ngày 24/10, một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô tiếp cận tiệm vàng Kim Thành Ngân Phát (phường Tân Khánh). Khi vào bên trong, đối tượng bất ngờ rút dao khống chế chủ cơ sở là chị T.T.G.H. (sinh năm 1997) nhằm mục đích cướp tài sản.

Trước hành vi manh động của kẻ cướp, nạn nhân đã chủ động chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, đối tượng đã gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về tài sản của tiệm kim hoàn.

Công an TP. HCM tóm gọn đối tượng xông vào tiệm vàng uy hiếp chủ tiệm

Đến khoảng 9h cùng ngày, sau khi ổn định tâm lý và xử lý vết thương, bị hại đã trực tiếp tới cơ quan Công an để trình báo toàn bộ diễn biến vụ việc.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án xâm phạm sở hữu xảy ra giữa ban ngày, Ban Giám đốc Công an TP. HCM lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp đồng bộ với Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vào cuộc truy xét theo dấu vết nóng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và quyết liệt, lực lượng phá án đã nhanh chóng khoanh vùng di biến động của nghi phạm. Đến 9h40 cùng ngày, tức chỉ sau 40 phút kể từ thời điểm nhận tin báo lực lượng chức năng đã phát hiện, áp sát và khống chế thành công Nguyễn Minh Đắc.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc xe mô tô dùng làm phương tiện di chuyển cùng con dao là hung khí mà đối tượng sử dụng để gây án.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự.