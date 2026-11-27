Sáng 27/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ án “chạy” học và làm việc trong ngành Công an.

Cụ thể, bị cáo Đào Thị Khuyên (1962, Lao động tự do, thường trú tại Yên Bái, nay là Lào Cai, chỗ ở tại thôn Hải Bối, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978, thôn Bặt Chùa, xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với hai bị cáo. Ảnh: Hà Tuân

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, dù không có chức năng, không có khả năng để xin cho mọi người được học và làm việc trong ngành Công an nhưng Đào Thị Khuyên và Nguyễn Văn Hiếu đưa ra thông tin gian dối bản thân có mối quan hệ nên sẽ xin cho các trường hợp được học và làm việc trong ngành Công an.

Tin tưởng thông tin Hiếu và Khuyên đưa ra là thật, trong năm 2015 và năm 2016 có 13 người đưa cho Hiếu tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng để nhờ Hiếu và Khuyên xin học và xin việc, Hiếu chuyển cho Khuyên số tiền hơn 2,9 tỉ đồng, Hiếu giữ lại 150 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hiếu và Khuyên không thực hiện như cam kết, chiếm đoạt số tiền đã nhận. Đến nay, Hiếu và Khuyên đã trả cho các bị hại số tiền 392 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Đào Thị Khuyên còn có hành vi đưa ra thông tin gian dối giới thiệu với bà Bùi Thị Huyền Nh về việc Khuyên có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo trong ngành Công an, có thể xin được vào làm việc, vào học và chuyển sang chuyên nghiệp trong ngành Công an.

Tin tưởng Khuyên, bà Nh nhờ Khuyên xin cho con gái bà Nh và 43 cá nhân khác được vào ngành Công an.

Bản thân bà Nh đã đưa cho Khuyên số tiền 600 triệu đồng, nhận của 26 người với tổng số tiền 2,8 tỉ đồng và nhận của Khuyên để xin cho 10 trường hợp (đã được trả lại tiền sau khi có đơn tố giác) với tổng số tiền 1 tỉ đồng.

Tổng số tiền Khuyên nhận là 4,4 tỉ đồng. Đến nay, Khuyên đã trả cho bà Nh tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền Khuyên chiếm đoạt của 40 người bị hại là hơn 7,4 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt cùng với Hiếu là 13 bị hại với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng. Tổng số tiền Khuyên khắc phục là hơn 2,9 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hà Tuân

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đào Thị Khuyên mức án 15 năm 6 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Văn Hiếu bị tuyên phạt 13 năm tù.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Đào Thị Khuyên, Nguyễn Văn Hiếu phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.