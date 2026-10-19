40 người ở Hà Nội cấp cứu nghi ngộ độc khí

Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) đã tiếp nhận 40 bệnh nhân nghi ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) gồm công nhân làm việc tại xưởng và người dân sinh sống ở khu vực lân cận.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín - nơi cấp cứu ban đầu cho các bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước tình huống số lượng lớn nạn nhân được đưa đến cùng lúc, Bệnh viện đã nhanh chóng huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tăng cường cho Khoa Cấp cứu, tập trung nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cấp cứu.

Các nạn nhân được khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại mức độ nguy hiểm và xử trí phù hợp. Những trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng được ưu tiên theo dõi, can thiệp kịp thời, bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Trao đổi nhanh với phóng viên VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết công tác cấp cứu vẫn đang được triển khai. Hiện các bệnh nhân đều được nhập viện và theo dõi. 6 bệnh nhân nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Theo bác sĩ Cường, công tác hội chẩn, điều trị vẫn đang tiếp tục, chưa xác định được nguyên nhân ngộ độc do khí gì.