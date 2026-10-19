40 người nhập viện nghi ngộ độc khí Clo

Trong 4 trường hợp nặng nhất thì 2 ca được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Hiện cả 2 bệnh nhân đều trong tình trạng hôn mê và phải thở máy, trường hợp bệnh nhân 50 tuổi tổn thương phổi rất nặng, trường hợp 37 tuổi bị bỏng giác mạc.

Bình khí Clo tại sân đình Mễ Sơn.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, Công an xã Thượng Phúc nhận tin báo của người dân về việc rò rỉ khí từ một bình khí đặt tại sân đình Mễ Sơn, nơi tập kết phế liệu sắt vụn của anh Nguyễn Hữu Đoàn (SN 1979, HKTT thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc). Sơ bộ xác định nguyên nhân là do bình chứa khí clo lỏng sử dụng trong y tế được anh Đoàn thu mua bình cùng phế liệu sắt vụn.

Khoảng 40 người có biểu hiện buồn nôn, choáng váng, khó thở và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Trong đó, 2 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 2 trường hợp đang được theo dõi tích cực và 36 trường hợp đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.