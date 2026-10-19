40 người ngộ độc khí Clo: 2 bệnh nhân nặng, suy hô hấp, tổn thương giác mạc

Liên quan vụ ngộ độc khí tại thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến 40 người nhập viện, tối 19/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết Trung tâm tiếp nhận 4 bệnh nhân.

Trong số này, 2 nam bệnh nhân đều bị suy hô hấp và tổn thương đường hô hấp nặng. Một bệnh nhân bị tổn thương giác mạc gần như hoàn toàn ở mắt phải, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Bệnh nhân còn lại bị tổn thương phổi nặng, kèm sốc và người bệnh có thể phải áp dụng kỹ thuật hỗ trợ phổi nhân tạo ECMO. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực để điều trị cho bệnh nhân.

Hai bệnh nhân còn lại tại Trung tâm Chống độc và 2 trường hợp tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai tình trạng sức khỏe ổn định, đang được theo dõi sát sao.

Cấp cứu bệnh nhân nghi ngộ độc khí. (Ảnh: Báo SKĐS)

Sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận hơn 40 trường hợp nghi ngộ độc khí Clo tại xã Thượng Phúc. Bệnh viện khẩn trương phân loại, đánh giá tình trạng người bệnh, cấp cứu ban đầu và chuyển đến các khoa chuyên môn để tiếp tục theo dõi, điều trị. Trong quá trình cấp cứu, 6 bệnh nhân diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Công an TP Hà Nội thông tin xác định nguồn rò rỉ khí clo từ đống phế liệu của ông Nguyễn Hữu Đ. (SN 1979, trú tại xóm Đình Tổ, thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc).

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, lúc 14h42 cùng ngày, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 về thông tin sự cố, tai nạn giao thông xảy ra trên địa phận thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã xuất một xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 14h48, lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt và tổ chức trinh sát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khí Clo vẫn còn trong khu vực, nên triển khai phun nước để làm loãng khí trong không khí.