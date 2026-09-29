40 người kê khai sai khi mua nhà ở xã hội: Thanh tra chuyển vụ việc đến công an

Ngày 29/9, Thanh tra tỉnh An Giang công khai kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển, quản lý nhà ở xã hội và chấp hành pháp luật trong thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo kết luận, toàn tỉnh An Giang hiện có 13 dự án nhà ở xã hội. Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến người mua, chủ đầu tư và công tác quản lý nhà nước.

Kê khai không đúng để hưởng chính sách

Qua xác minh ngẫu nhiên hồ sơ khách hàng tại các dự án nhà ở xã hội, Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện 40 trường hợp kê khai không đúng thực tế về điều kiện để được mua nhà.

Trong số này, 13 trường hợp đã có nhà ở, đất ở thuộc sở hữu, trong khi 27 trường hợp có thu nhập vượt mức quy định để được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại các dự án nhà ở xã hội An Giang. Ảnh: KL

Đáng chú ý, có 2 trường hợp là công chức và người lao động, kê khai là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Sau khi được mua nhà với chính sách ưu đãi, thanh tra phát hiện 11 trường hợp không có nhu cầu ở thực tế mà cho người khác thuê lại.

Không chỉ người mua, công tác xác nhận điều kiện tại cơ sở cũng bộc lộ nhiều bất cập. Có 17 cơ quan, tổ chức ký xác nhận điều kiện sai thực tế cho 24 trường hợp.

Nâng giá bán, thu vượt hàng chục tỷ đồng

Tại các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội.

Tại Dự án Khu đô thị Tây Bắc, doanh nghiệp đã bán 121 căn nhà ở xã hội với giá cao hơn giá trần tạm tính do Sở Xây dựng thẩm định, qua đó thu chênh lệch hơn 631 triệu đồng.

Tại Dự án Tuyến dân cư Đường số 2 và Dự án Khu dân cư chợ nông, hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá, chủ đầu tư ký văn bản thỏa thuận giữ chỗ, thu tiền của 86 khách hàng với tổng số 5,19 tỷ đồng khi chưa có thông báo đủ điều kiện bán nhà của cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp còn đưa khoản lệ phí trước bạ 0,5% vào hợp đồng mua bán và thu của 121 người, với tổng số tiền hơn 1,08 tỷ đồng.

Sau khi bán nhà, công ty cũng không lập danh sách người mua gửi Sở Xây dựng để thực hiện công tác hậu kiểm.

Thanh tra cũng phát hiện sai phạm tại dự án do Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà Quốc gia Bình Dương tại An Giang làm chủ đầu tư. Đơn vị này bị xác định đã tự ý nâng giá bán thực tế 269 căn nhà ở xã hội cao hơn giá tạm tính, khiến số tiền thu vượt hơn 16,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất đối với thửa đất căn L19-2 được bán theo giá thương mại; hạng mục 252 căn chung cư chưa được xây dựng dù đã hết thời hạn thực hiện dự án.

Không chỉ các chủ đầu tư và người mua, Thanh tra tỉnh An Giang còn chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước qua các thời kỳ.

Trong đó, chủ yếu liên quan đến trách nhiệm của Sở Xây dựng về việc chậm trễ tham mưu, lập kế hoạch, thu hút nguồn vốn đầu tư nhà ở xã hội.

Điển hình là Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (cũ), kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 ban hành chậm 42 tháng; không tham mưu ban hành kế hoạch hằng năm cho các năm 2021, 2022, 2023.

Sau khi sáp nhập thành Sở Xây dựng tỉnh An Giang mới, đơn vị này tiếp tục để xảy ra các thiếu sót chuyên môn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã phê duyệt phương án giá bán tạm tính tại Dự án Tuyến dân cư Đường số 2 bao gồm cả lệ phí trước bạ 0,5% là không đúng quy định.

Thanh tra xác định công tác kiểm tra, hậu kiểm và phối hợp xác nhận điều kiện còn hạn chế; một số hồ sơ mua nhà ở xã hội được kê khai không đúng thực tế.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh An Giang đã chuyển thông tin vụ việc đến Công an tỉnh An Giang về dấu hiệu gây thất thoát tiền sử dụng đất đối với người kê khai không trung thực và dấu hiệu thiếu trách nhiệm đối với công chức Sở Xây dựng.

Thanh tra cũng chuyển cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các công chức Sở Xây dựng liên quan đến những vi phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thanh tra yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện thủ tục thu hồi nhà ở xã hội đối với những trường hợp sai đối tượng, thu hồi số tiền thu sai hoàn trả người dân.