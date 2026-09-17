40 người dựng cầu tre giữa mưa lũ để đưa tang

Đại diện ban công tác mặt trận thôn Thành Lâm, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự việc xảy ra ngày 16/9, khi một gia đình trong thôn có người qua đời đúng lúc mưa lớn, nước lũ dâng cao.

Trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nước suối Tếch dâng khiến việc đưa tang gặp nhiều khó khăn. Trước tình thế này, gia đình cùng chính quyền thôn và người dân địa phương huy động khoảng 40 người dựng một cây cầu tre tạm qua suối.

Dùng cầu tạm bắc qua suối để đưa tang người quá cố tại xã Pù Luông. Ảnh: CTMT Thành Lâm

Mọi người làm việc liên tục khoảng 2 giờ để hoàn thành cây cầu. Khi lối đi tạm được tạo ra, gia đình và bà con trong thôn đội mưa, cùng nhau khiêng quan tài vượt qua dòng nước để đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên một đám tang tại thôn Thành Lâm diễn ra trong điều kiện mưa lũ khắc nghiệt. Nước dâng cao, đường trơn trượt, dòng suối chảy xiết khiến việc di chuyển tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo người dân địa phương, trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn. Các phương án chỉ được triển khai khi điều kiện cho phép, vừa bảo đảm sự trang nghiêm đối với người đã khuất, vừa hạn chế rủi ro cho những người tham gia.

Cầu tạm được làm từ tre trong 2 giờ, đảm bảo chắc chắn, an toàn. Ảnh: CTMT Thành Lâm

“Trong thời điểm thiên tai gây nhiều khó khăn, sự chung tay của người dân đã giúp gia đình hoàn tất việc hậu sự, đồng thời cho thấy tình làng nghĩa xóm và tinh thần sẻ chia của cộng đồng vùng cao Thanh Hóa”, đại diện Ban công tác mặt trận thôn Thành Lâm chia sẻ.