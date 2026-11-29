40 năm đổi mới: Văn hóa chuyển mình, tạo động lực phát triển
40 năm đổi mới (1986 - 2026) đã tạo nền tảng quan trọng cho văn hóa Việt Nam phát triển. Từ bảo tồn di sản đến các ngành công nghiệp sáng tạo, nhiều giá trị văn hóa đang được chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia. Chặng đường tiếp theo đòi hỏi những thay đổi thực chất hơn trong chính sách và phương thức quản lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/40-nam-doi-moi-van-hoa-chuyen-minh-tao-dong-luc-phat-trien-246261129112531907.htm