Từ khi hệ thống 8 cống kiểm soát triều tại TP Hồ Chí Minh chính thức vận hành liên hoàn, nhiều tuyến đường, khu dân cư phía Nam thành phố vẫn khô ráo ngay cả khi triều lên cao. Việc đi lại, sinh hoạt của người dân nhờ đó thuận lợi hơn.