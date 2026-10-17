40 mô hình đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2026

Sáng 17/10, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh tổng kết Cuộc thi năm 2026 và trao giải cho các mô hình, sản phẩm xuất sắc. Đến dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành thành phố và học sinh, giáo viên đạt giải.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam Phạm Ngọc Linh và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Anh Tuấn trao giải Nhất cho các nhóm tác giả.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2026 do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tổ chức.

Cuộc thi năm nay thu hút 258 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi ở 5 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực Đồ dùng dành cho học tập có 51 mô hình, sản phẩm; lĩnh vực Sản phẩm thân thiện môi trường có 44 mô hình, sản phẩm; lĩnh vực Phần mềm tin học có 51 mô hình, sản phẩm; lĩnh vực Dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ dùng giải trí, đồ chơi trẻ em có 24 mô hình, sản phẩm; lĩnh vực Các giải pháp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 88 mô hình, sản phẩm.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có nhiều thành tích.

Đối tượng dự thi là đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng từ 6 - 19 tuổi. Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua các vòng tuyển chọn, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 40 mô hình, sản phẩm của các tác giả, đồng tác giả để trao giải. Trong đó, 3 giải Nhất thuộc về: Mô hình “Cẩm nang an ninh mạng dành cho học sinh Tiểu học” (Trường Tiểu học Thanh Hải số 2, phường Chũ) ở Bảng Tiểu học; Mô hình “Cột báo lũ tín hiệu thông minh đa năng” (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở An Lạc, xã An Lạc) ở Bảng Trung học cơ sở; Mô hình “Thiết bị cảnh báo thông minh tích hợp giải pháp phòng vệ đa tầng và ứng phó khẩn cấp cho xe điện” (Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 3) giành giải Nhất ở Bảng Trung học phổ thông.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải Nhì cho các nhóm tác giả.

Ban Tổ chức cũng trao 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Đồng thời lựa chọn, đề cử 18 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba ở các bảng tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 22 năm 2026. Đây là những mô hình mới, có hàm lượng sáng tạo cao, có khả năng ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong cuộc sống, học tập.

Tại lễ Tổng kết và trao giải, 2 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức, tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2026 được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng; 3 tập thể, 2 cá nhân được Ban Tổ chức cuộc thi tặng Giấy khen.

Các nhóm tác giả nhận giải Ba cuộc thi.

Cùng ngày, Ban Tổ chức phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2027 với những điểm mới cốt lõi như: Đổi mới quy trình nộp hồ sơ trực tuyến (online), 100% hồ sơ vòng sơ khảo được tiếp nhận qua Cổng thông tin quản lý Hội thi, Cuộc thi. Đưa vào vận hành Chatbot hỗ trợ Hội thi, Cuộc thi nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin về cuộc thi cho giáo viên hướng dẫn và tác giả. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong tổ chức hội.

Việc chuyển đổi này kết hợp với việc đẩy sớm thời gian nộp hồ sơ giúp Hội đồng Giám khảo hoàn thành công tác chấm thi và công bố kết quả trước khi kết thúc năm học, kịp thời làm căn cứ đánh giá thi đua, khen thưởng và xét tuyển sinh đầu cấp.

Vòng sơ khảo Cuộc thi năm 2027 (nộp hồ sơ online) sẽ diễn ra từ khi phát động đến hết 31/3/2027 (đẩy sớm hơn 25 ngày so với năm 2026). Vòng chung khảo (Nhận mô hình, sản phẩm thực tế) đến hết 10/5/2027. Ban Tổ chức sẽ chấm thi và xét giải xong trước 31/5/2027.

Cuộc thi năm 2027 cũng sẽ được mở rộng quy mô, tăng chỉ tiêu đề tài cơ sở; theo đó mỗi phường, xã tăng 2 đề tài (riêng phường Bắc Giang và Kinh Bắc tăng 5 đề tài); các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Cao đẳng có bậc Trung học phổ thông tăng 1 đề tài. Mức thưởng được điều chỉnh theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND mới của HĐND thành phố. Đồng thời, Ban Tổ chức tăng thêm 3 giải Khuyến khích ở bảng Tiểu học và 2 giải Khuyến khích ở bảng Trung học phổ thông.

Tại cuộc thi năm 2027, Ban Tổ chức cũng thắt chặt liêm chính khoa học, bổ sung quy định rõ ràng về trách nhiệm cam kết liêm chính khoa học của người hướng dẫn và đại diện đơn vị ký xác nhận trong đơn đăng ký, hướng tới một sân chơi thực chất, công bằng, chống sao chép ý tưởng.