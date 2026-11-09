40 doanh nghiệp tìm kiếm 3.000 ứng viên tại Ngày hội việc làm 2026

Ngày hội “Thực tập và việc làm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026” tại UEH - Ảnh: Minh Hà.

Ngày hội việc làm 2026 diễn ra từ 5-8/11 tại cơ sở B của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), kết hợp với nền tảng sự kiện trực tuyến và cổng thông tin việc làm của trường.

Với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp, sự kiện đã cung cấp hơn 3.000 vị trí tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, tư vấn, công nghệ, thương mại điện tử, xây dựng, bất động sản, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, sản xuất, nguyên vật liệu, năng lượng, công nghệ thiết kế…

Tại các gian hàng, ứng viên có cơ hội tìm hiểu chi tiết về các vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp. Hoạt động phỏng vấn 1:1 giúp ứng viên thể hiện năng lực và giúp nhà tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực phù hợp.

Trước khi ngày hội diễn ra, UEH đã tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị cho ứng viên. Talkshow "3 thế hệ – 1 thị trường lao động" mở đầu chuỗi chương trình, mang đến góc nhìn đa chiều về nghề nghiệp và thị trường lao động. Các workshop như "Data Analysis & Visualization" và "CD EXPO: Step Into Sales FMCG" đã giúp sinh viên bổ sung kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp.

Ngoài ra, workshop "Thông minh cảm xúc: nội lực vững vàng, sẵn sàng sự nghiệp" đã cung cấp kiến thức về năng lực cảm xúc trong quá trình phát triển sự nghiệp. Hoạt động tư vấn chỉnh sửa CV và phỏng vấn thử cùng chuyên gia cũng giúp ứng viên hoàn thiện hồ sơ và làm quen với quy trình tuyển dụng.

Đặc biệt, khu vực AI Career Zone đã giới thiệu các công cụ như AI Review CV, AI Career Advisor và AI Resume Scanner… Những công cụ này hỗ trợ ứng viên trong việc chuẩn bị hồ sơ và định hướng nghề nghiệp, giúp họ tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động.

Một điểm nhấn của ngày hội là Chung kết cuộc thi "Chinh phục nhà tuyển dụng" – UEH Future Workforce năm 2026. Cuộc thi thu hút hơn 1.000 thí sinh tham gia, với 5 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết.

Hội đồng giám khảo gồm đại diện từ các doanh nghiệp lớn như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), Suntory PepsiCo Vietnam Beverage, và Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng mà còn là kênh để nhà tuyển dụng phát hiện những ứng viên tiềm năng.

UEH Career Fair đợt 2 năm 2026 không chỉ giúp sinh viên và người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm mà còn hỗ trợ họ chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp tương lai. Với những hoạt động đa dạng và thiết thực, ngày hội đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động Việt Nam.