40 đại biểu được tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Dự lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; quy trình kiểm tra việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, uỷ ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ hằng năm; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu theo dõi chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Đồng thời, các đại biểu được thông tin Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 7/8/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng ở tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng góp phần giúp các đại biểu trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thực hành, xử lý công việc cụ thể; đồng thời thống nhất nhận thức, phương pháp và quy trình thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng. Từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.