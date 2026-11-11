4 yếu tố quan trọng mà sinh viên cần chuẩn bị khi bước vào thị trường lao động

Sinh viên trình bày bài thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học trước Hội đồng.

4 yếu tố quan trọng

Ông Phan Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế LEPOCA Việt Nam – phân tích: Thứ nhất là thái độ. Sinh viên cần có tinh thần cầu thị, sẵn sàng học hỏi và phát triển. Khi bước vào doanh nghiệp, thay vì chỉ soi xét, đánh giá hoặc đặt ra những đòi hỏi thái quá, các bạn nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển năng lực của chính mình.

Thứ hai là kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tính chủ động và khả năng nhận trách nhiệm về mình.

Thứ ba là kiến thức chuyên ngành. Theo ông Hiếu, đội ngũ giảng viên Khoa Kinh tế có kinh nghiệm và nền tảng chuyên môn, do đó sinh viên cần tận dụng môi trường học tập này để đào sâu, nắm chắc kiến thức ngành.

Thứ tư là xây dựng thói quen tốt. Đó là thói quen chủ động học tập, chủ động kết nối và liên tục rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

Những yếu tố này không hình thành trong một sớm một chiều. Vì vậy, sinh viên cần bắt đầu từ những việc cụ thể ngay trong năm nhất, thay vì chờ đến năm cuối mới chuẩn bị cho công việc.

Ông Phan Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế LEPOCA Việt Nam chia sẻ, truyền cảm hứng với sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Theo ông Phan Minh Hiếu, 4 năm đại học tưởng dài nhưng trôi qua rất nhanh. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu bước vào giảng đường, sinh viên cần biết trân trọng thời gian, chủ động nắm bắt cơ hội và tích lũy cả kiến thức lẫn trải nghiệm.

“4 năm đại học không nên chỉ được tính bằng số tín chỉ hoàn thành hay những kỳ thi vượt qua. Đây còn là khoảng thời gian để sinh viên khám phá năng lực bản thân, rèn luyện kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và chuẩn bị hành trang bước vào thị trường lao động”, ông Hiếu gợi mở.

Từ việc chứng kiến lễ ra mắt các câu lạc bộ của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ông Hiếu khuyến khích sinh viên chủ động tham gia những hoạt động ngoài chương trình học, bởi học phải đi đôi với hành.

Ông đưa ra tình huống để sinh viên hình dung rõ hơn về yêu cầu của doanh nghiệp. Giữa hai ứng viên, một người có bằng giỏi nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa hay công việc bên ngoài nào; người còn lại vừa có kết quả học tập tốt, vừa tham gia câu lạc bộ và có trải nghiệm làm thêm, doanh nghiệp sẽ có xu hướng ấn tượng và ưu tiên ứng viên thứ hai hơn.

Điểm khác biệt nằm ở trải nghiệm thực tế. Nếu chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết, người học vẫn có thể thiếu kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức vào công việc.

Vì vậy, ông Hiếu cho rằng, ngay từ năm nhất, sinh viên nên chủ động đăng ký tham gia các câu lạc bộ, để có thêm môi trường học tập, rèn luyện và kết nối. Tương lai của sinh viên không bắt đầu sau khi tốt nghiệp, mà bắt đầu ngay từ thời điểm các em bước qua cánh cổng trường đại học.

Sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao đổi, đặt câu hỏi với doanh nghiệp.

Tân sinh viên cần xác định rõ mục tiêu học tập

Tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 30 năm thành lập Khoa Kinh tế (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) và gặp mặt, chào đón tân sinh viên K31, NGƯT.TS Bùi Văn Can – Chủ nhiệm Khoa Kinh tế nhấn mạnh vai trò của việc chủ động học tập, trải nghiệm và cập nhật kiến thức kinh tế đối với sinh viên ngay từ năm nhất.

Theo ông, tính đến ngày 30/6/2026, Khoa Kinh tế có 28 giảng viên cơ hữu, trong đó có 1 giáo sư, 4 phó giáo sư và 14 tiến sĩ. Trong quá trình 30 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã và đang đào tạo hơn 2.400 thạc sĩ, gần 1.600 cử nhân. Đây là nền tảng để Khoa tiếp tục xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu và rèn luyện cho các thế hệ sinh viên.

Hằng năm, Khoa tổ chức các hội thảo khoa học, tập trung vào những vấn đề học thuật mới và những vấn đề kinh tế đang đặt ra trong thực tiễn. Theo TS Bùi Văn Can, các hoạt động này không chỉ phục vụ trao đổi chuyên môn mà còn tạo cơ hội để giảng viên, sinh viên tiếp cận, trải nghiệm và hiểu sâu hơn những vấn đề kinh tế đang diễn ra.

Đây cũng là một trong những môi trường để sinh viên mở rộng góc nhìn, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua giáo trình và bài giảng trên lớp.

Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 30 năm thành lập Khoa Kinh tế (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) diễn ra ngày 11/11.

Từ thực tế đào tạo và yêu cầu của thị trường lao động, TS Bùi Văn Can khuyên tân sinh viên cần xác định rõ mục tiêu học tập, đồng thời chủ động tận dụng những cơ hội mà môi trường đại học mang lại.

Bốn năm đại học không chỉ là khoảng thời gian để hoàn thành chương trình đào tạo. Đây còn là giai đoạn sinh viên xây dựng nền tảng chuyên môn, hình thành phương pháp học tập, rèn luyện kỹ năng và từng bước định hình con đường nghề nghiệp.

Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức chuyên ngành, sinh viên cần chủ động tham gia các hoạt động học thuật, hội thảo, câu lạc bộ và những môi trường trải nghiệm phù hợp. Mỗi hoạt động là một cơ hội để người học kết nối kiến thức với thực tiễn, rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và phát triển năng lực cá nhân.

Tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và đối tác của Khoa Kinh tế (Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội).

“Mỗi giờ học, hoạt động câu lạc bộ, trải nghiệm làm việc hay mối quan hệ được xây dựng trong những năm đại học đều có thể trở thành một phần hành trang cho tương lai. Điều quan trọng là sinh viên phải chủ động biến những cơ hội đang có thành trải nghiệm và năng lực thực tế”, ông Hiếu chia sẻ.