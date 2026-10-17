4 xu hướng giày mùa Thu đang được các tín đồ thời trang Paris ưa chuộ

1. Loafer mềm mại: Khi sự thoải mái lên ngôi

Có một sự thật là cứ đến mùa Thu, một số kiểu giày lại trở thành tâm điểm chú ý. Loafer là ví dụ điển hình khi liên tục xuất hiện trên đường phố Paris. Dù không phải xu hướng mới, kiểu giày kinh điển này đang được làm mới theo hướng mềm mại hơn với thiết kế lai giữa loafer và dép đi trong nhà, sử dụng chất liệu da mềm mại, linh hoạt.

Xu hướng này từng xuất hiện trên sàn diễn của The Row và Celine, trước khi chinh phục các tín đồ thời trang Pháp và trở thành lựa chọn đáng chú ý cho mùa thu. Điểm cộng lớn nhất của loafer mềm chính là khả năng kết hợp đa dạng. Bạn có thể diện cùng quần jeans ống rộng và áo flannel cho vẻ ngoài phóng khoáng, hoặc phối với chân váy slip skirt và áo len để tạo nên tổng thể nữ tính, thanh lịch. Một đôi giày vừa thoải mái vừa dễ mặc chính là khoản đầu tư đáng cân nhắc cho tủ đồ mùa Thu.

2. Giày mũi phối màu: Biểu tượng thanh lịch kiểu Pháp

Nói đến phong cách Pháp, khó có thể bỏ qua những đôi giày có phần mũi tương phản với thân giày. Ballet flats có thể rất được yêu thích, nhưng với những người say mê thời trang Pháp, thiết kế mũi phối màu mới là một trong những biểu tượng gắn liền với lịch sử phong cách của đất nước này.

Được Chanel đưa lên bản đồ thời trang từ nhiều thập kỷ trước, những đôi giày hai tông màu đặc trưng nhanh chóng trở thành món đồ được giới mộ điệu Paris săn đón. Chỉ cần kết hợp một đôi giày mũi phối màu với quần jeans yêu thích và blazer, bạn đã có ngay vẻ ngoài thanh lịch, chuẩn tinh thần Paris cho mùa Thu.

3. Giày khoét cao: Điểm nhấn tinh tế cho diện mạo

Những đôi giày quai mảnh, thiết kế gợi cảm luôn có sức hút riêng với các tín đồ thời trang Pháp. Tuy nhiên, nếu đang tìm kiếm một lựa chọn tối giản hơn cho mùa này, giày có phần thân trước khoét cao sẽ là cái tên đáng chú ý.

Thiết kế này từng xuất hiện trong các bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 và Thu - Đông 2026 của Chanel, Alaïa, Toteme, Khaite và Tory Burch. Nhưng chỉ đến khi được bắt gặp ngày càng nhiều trên đường phố Paris, kiểu giày này mới thực sự cho thấy sức hút vượt ra ngoài phạm vi sàn diễn.

Dù chọn giày bệt hay giày cao gót, bạn đều có thể phối kiểu giày này với những món đồ quen thuộc như áo len, chân váy maxi hay suit may đo. Đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ ở phụ kiện cũng đủ nâng tầm cả set đồ mùa Thu.

4. Họa tiết/lông động vật: Thêm chút nổi loạn cho tủ đồ

Các cô gái Paris đôi khi vẫn sẵn sàng thử nghiệm những lựa chọn táo bạo và giày họa tiết động vật chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần ấy.

Sau nhiều mùa liên tiếp chứng kiến họa tiết da/lông động vật phủ sóng các bộ sưu tập thời trang, xu hướng này đang bước sang một giai đoạn mới với những thiết kế giày sử dụng chất liệu và họa tiết lấy cảm hứng từ thế giới hoang dã.

Bí quyết để mang giày họa tiết động vật mà không khiến tổng thể trở nên rối mắt là kết hợp cùng những món đồ có phom dáng thanh lịch, chẳng hạn như trench coat, blazer may đo hay quần ống rộng thoải mái. Khi trang phục giữ được sự tinh giản, một đôi giày nổi bật sẽ trở thành tâm điểm, giúp diện mạo thêm cá tính mà vẫn giữ được nét thời thượng.