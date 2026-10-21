4 vụ án giết người trong 6 tháng, VKSND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị tăng cường phòng ngừa

Hình ảnh một phiên tòa xét xử vụ án hình sự tại tỉnh Lâm Đồng.

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự, VKSND tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, trên địa bàn xã Đức Trọng xảy ra 4 vụ án giết người, làm 4 người chết, nhiều người bị thương; gần 20 bị can bị khởi tố, phần lớn là người chưa thành niên hoặc mới trưởng thành.

Điều đáng lo là, nhiều vụ việc bắt đầu từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt, trên mạng xã hội hoặc khi tụ tập ăn uống, đi xe theo nhóm. Thay vì kiềm chế, tìm cách hòa giải, các đối tượng lại sử dụng dao, kiếm và hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo VKSND tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân của tình trạng trên đến từ nhiều phía. Một bộ phận thanh, thiếu niên còn hạn chế về nhận thức pháp luật và kỹ năng kiểm soát cảm xúc; việc quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường có lúc chưa chặt chẽ; việc phát hiện, hóa giải mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở còn chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, tình trạng tụ tập sử dụng rượu, bia, hẹn đánh nhau qua mạng xã hội và việc quản lý hung khí nguy hiểm cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm.

Từ thực tế này, VKSND tỉnh cho rằng phòng ngừa tội phạm giết người không thể chỉ trông chờ vào các cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở đều cần vào cuộc từ sớm, nhất là trong việc quản lý thanh, thiếu niên, phát hiện các mâu thuẫn nhỏ trước khi chúng bị đẩy thành xung đột nghiêm trọng.

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ án giết người trên địa bàn, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kiến nghị Chủ tịch UBND xã Đức Trọng chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa.

Một trong những nội dung được đề nghị là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật hình sự, nhất là hậu quả pháp lý của tội “Giết người”; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, thôn, tổ dân phố nếu để tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp.

Đối với Công an xã, VKSND tỉnh đề nghị tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý cư trú, rà soát các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập sử dụng rượu, bia, “đi bão”, điều khiển xe máy theo nhóm vào ban đêm hoặc có tiền sử mâu thuẫn, xích mích.

Các khung giờ, tuyến đường và khu vực thường phát sinh tụ tập, ẩu đả như quán nhậu, cây xăng, tụ điểm ăn khuya cũng cần được tăng cường tuần tra, kiểm soát.

VKSND tỉnh đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, nhà trường và gia đình trong việc phát hiện, hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Những xích mích trong thanh, thiếu niên hoặc trong cộng đồng cần được giải quyết sớm, không để kéo dài, tích tụ thành xung đột, ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng.

Một vấn đề khác được VKSND tỉnh lưu ý là việc sử dụng mạng xã hội để thách thức, hẹn đánh nhau hoặc kích động bạo lực. Địa phương được kiến nghị tăng cường theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, cần quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như quán nhậu, quán ăn khuya, cơ sở rèn, hàn, sửa chữa có khả năng chế tạo hung khí, vũ khí thô sơ; đồng thời tổ chức vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí trong người dân, nhất là trong nhóm thanh, thiếu niên.

Tại trường học và khu dân cư, VKSND tỉnh đề nghị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng kiềm chế cảm xúc, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh, thanh, thiếu niên; nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gắn với phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh đó, địa phương cần tổng kết, rút kinh nghiệm từ các vụ án “Giết người” đã xảy ra để nhận diện rõ những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Kiến nghị của VKSND tỉnh Lâm Đồng đã được Chủ tịch UBND xã Đức Trọng chấp nhận. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, hạn chế nguy cơ phát sinh những vụ án nghiêm trọng từ các mâu thuẫn nhỏ trong đời sống.