4 việc làm vào buổi tối giúp ngủ ngon, rạng rỡ hơn vào sáng hôm sau

Xây dựng những thói quen lành mạnh trước khi đi ngủ không chỉ nâng cao chất lượng giấc ngủ mà còn hỗ trợ quá trình chống lão hóa từ bên trong.

Ưu tiên bữa tối nhẹ nhàng và tập trung chủ yếu vào những chất béo tốt

Ăn nhiều tinh bột, đạm khó tiêu hoặc đồ chiên rán sẽ khiến dạ dày làm việc nhiều vào ban đêm, làm tăng nguy cơ trào ngược, đầy bụng, khó ngủ.

Cơ thể tích nước, da dẻ sáng hôm sau dễ xỉn màu, thiếu sức sống. Chị em nên chọn một bữa tối "ít nhưng chất". Ưu tiên các chất béo lành mạnh, hoặc rau củ hấp luộc mềm để nhẹ bụng vừa giàu chất xơ.

Nên tắt các thiết bị điện tử sau 22h

Những thiết bị có chứa ánh sáng xanh này không chỉ gây mỏi mắt mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ánh sáng xanh sẽ làm giảm tiết melatonin – hormone giúp cơ thể thư giãn và dễ ngủ.

Kết quả là ngủ muộn, ngủ chập chờn hoặc thức giấc giữa đêm. Các bạn nên tắt dần các thiết bị điện tử từ sau 22h sau đó có thể thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc để tinh thần được thư giãn dễ vào giấc ngủ sâu hơn.

Ngủ sớm - cách để trẻ hóa da tự nhiên

Giấc ngủ sâu trước 23h giúp cơ thể khởi động các chu trình phục hồi mạnh mẽ. Trong giai đoạn ngủ sâu đầu đêm, cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng (GH), giúp phục hồi tế bào, tăng tổng hợp collagen, cải thiện độ săn chắc và đàn hồi của da.

Đồng thời, gan cũng hoạt động mạnh hơn để đào thải độc tố. Bạn cố gắng đi ngủ trước 23h, không nên ăn vặt uống trà hay cà phê sau 19h. Hãy giữ phòng tối, yên tĩnh với nhiệt độ mát mẻ.

Chị em nào duy trì được giấc ngủ sâu, đều đặn trước 23h sẽ cảm nhận rõ da dẻ tươi sáng, ít bọng mắt – và tinh thần cũng tích cực hơn hẳn mỗi sáng.

Thả lỏng tâm trí để cơ thể được thực sự nghỉ ngơi

Căng thẳng tích tụ trong ngày là nguyên nhân gián tiếp gây mất ngủ, rối loạn hormone và cả lão hóa sớm.

Một tâm trí an yên sẽ dẫn lối cho giấc ngủ chất lượng. Bạn có thể tắt bớt đèn, chọn đèn có ánh sáng ấm hoặc đốt nến thơm để thư giãn,...