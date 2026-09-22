4 vị trí giao thông qua Thái Nguyên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 4 vị trí trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thái Nguyên, nhằm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa lớn gây ra, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn người và phương tiện.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tình huống khẩn cấp về thiên tai được công bố tại các vị trí Km130+950, Km148+400 (phải tuyến), Km202+130 (phải tuyến) trên Quốc lộ 3 và Km120+650 (trái tuyến) đường Hồ Chí Minh, thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I.

Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 4 vị trí trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh qua Thái Nguyên, do ảnh hưởng mưa lớn gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. (Ảnh minh họa)

Tình huống thiên tai xảy ra do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trong khoảng thời gian từ ngày 18/8 đến ngày 8/9/2026. Hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí nêu trên có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Việc xác định thời điểm xảy ra tình huống thiên tai trong giai đoạn này là cơ sở để Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo quyết định, Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I có trách nhiệm triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; rà soát, xác định mức độ hư hỏng, giải pháp sửa chữa và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn thành thi công công trình khẩn cấp, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai khắc phục hậu quả thiên tai đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.