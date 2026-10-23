4 vị trí cao tốc Bắc - Nam từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ xử lý vi phạm khoảng cách

Tin từ Khu quản lý đường bộ II, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ về việc bố trí, lắp đặt báo hiệu đường bộ xác định khoảng cách an toàn của xe cơ giới trên đường cao tốc, đơn vị đã rà soát hiện trạng báo hiệu trên đoạn tuyến thuộc phạm vi quản lý.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

Công tác rà soát được thực hiện trên đoạn phía Nam hầm Trường Vinh - Cam Lộ, từ Km387+000 đến Km740+885 thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đây là khu vực có 4 vị trí theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông, áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Các vị trí gồm Km 421+300 và Km646+600 theo hướng Nam - Bắc trái tuyến; Km436+200 và Km597+100 theo hướng Bắc - Nam phải tuyến.

Hiện cả 4 vị trí đều đã được bố trí đầy đủ Vạch 7.8 theo QCVN 41:2024 và hệ thống 5 biển báo khoảng cách xe tương ứng với các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m.

Tại Km421+300, hướng Nam - Bắc thuộc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, hệ thống vạch sơn và biển báo do Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 phối hợp với đơn vị quản lý tuyến rà soát, kiểm tra, được xác định đầy đủ, sáng rõ.

Với Km646+600, hướng Nam - Bắc thuộc đoạn Bùng - Cam Lộ, hệ thống báo hiệu cũng đáp ứng yêu cầu về số lượng và tình trạng khai thác.

Vị trí này thuộc phạm vi phối hợp quản lý của Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 và Công ty Cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam.

Đối với hai vị trí theo hướng Bắc - Nam, Km436+200 thuộc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt do Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng thực hiện dự án theo hình thức BOT; Km597+100 thuộc đoạn Vũng Áng - Bùng, hệ thống vạch sơn, biển báo cũng được ghi nhận đầy đủ, sáng rõ.

Tại thời điểm báo cáo, Vạch 7.8 và các biển báo ở cả 4 vị trí chưa bị mòn, mờ hoặc hư hỏng đến mức phải khắc phục. Vì vậy, đơn vị xác định chưa cần bổ sung báo hiệu tại các vị trí đã rà soát.

Việc rà soát, kiểm tra hiện trạng vạch sơn và biển báo xác định khoảng cách an toàn là cơ sở để đánh giá mức độ đầy đủ, rõ ràng của hệ thống báo hiệu trên tuyến cao tốc, phục vụ việc chấp hành quy định về khoảng cách an toàn trong quá trình lưu thông.

Các vị trí được áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn, hệ thống báo hiệu cần được duy trì trong tình trạng đầy đủ, dễ nhận biết.

Bảo đảm người điều khiển phương tiện có điều kiện nhận diện các mốc khoảng cách khi tham gia giao thông.