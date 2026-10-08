4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Ngày 8/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong Kỷ nguyên số năm 2026, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đại diện nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, MaxHub, Microsoft, Intel, Cambridge và Oxford.

Các đại biểu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong Kỷ nguyên số năm 2026 (Ảnh: Quốc Tiệp).

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 8-9/10, nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW; hội nhập quốc tế trong tình hình mới theo Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; đồng thời chia sẻ các mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Công nghệ phải phục vụ người học và người thầy

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo.

Theo Bộ trưởng, công nghệ mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, đồng thời đặt ra những thách thức về độ tin cậy của thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu, liêm chính học thuật và khoảng cách số.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu (Ảnh: Quốc Tiệp).

Với Việt Nam, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của đổi mới giáo dục. Giá trị của công nghệ không nằm ở việc sử dụng công nghệ nhiều hay ít, mà ở chỗ công nghệ có giúp người học tiến bộ hơn, người thầy làm tốt hơn vai trò của mình, nhà trường vận hành hiệu quả hơn và cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn hay không.

Từ những yêu cầu đó, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Thứ nhất, xây dựng nền tảng dữ liệu và học liệu số thống nhất, an toàn, kết nối và sử dụng chung, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ người học, nhà giáo và quản lý giáo dục, phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia.

Thứ hai, đổi mới dạy và học, phát triển năng lực làm chủ công nghệ của cả người học và nhà giáo. Mục tiêu không phải để AI suy nghĩ thay con người, mà để con người học tốt hơn, sáng tạo hơn và tạo ra giá trị cao hơn. Năng lực số và năng lực AI phải trở thành một phần của phát triển nghề nghiệp thường xuyên của nhà giáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Quốc Tiệp).

Thứ ba, đổi mới quản trị và thúc đẩy ứng dụng AI an toàn, minh bạch, có trách nhiệm. Chúng ta phải hiểu cả khả năng và giới hạn của công nghệ, bảo đảm quyền riêng tư, bản quyền, liêm chính học thuật, quyền lợi của người học và trách nhiệm của con người.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi, chia sẻ và cùng phát triển trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Cơ hội và thách thức của chuyển đổi số đều vượt qua biên giới của mỗi quốc gia, không hệ thống giáo dục nào có thể tự mình giải quyết đầy đủ các vấn đề về công nghệ, dữ liệu, tiêu chuẩn đạo đức, nhân lực và khoảng cách số.

Vì vậy, chúng ta cần hợp tác mạnh mẽ, thực chất hơn để cùng tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức và cùng phát triển, thịnh vượng. Hợp tác không chỉ là chuyển giao tri thức hay tiếp nhận công nghệ. Mỗi quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm riêng; điều quan trọng là bổ sung thế mạnh, cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng chia sẻ những giải pháp có giá trị.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tham dự Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục (Ảnh: Quốc Tiệp).

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, đồng thời sẵn sàng đóng góp tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và sáng kiến của mình.

Các chương trình hợp tác cụ thể được Bộ trưởng kỳ vọng tập trung vào dữ liệu giáo dục, ứng dụng AI trong dạy học, đánh giá và quản trị, bồi dưỡng nhà giáo cũng như xây dựng các chuẩn mực về đạo đức, an toàn và trách nhiệm.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, thông điệp của Việt Nam tại hội nghị là sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng đổi mới và sẵn sàng cùng các đối tác kiến tạo tương lai giáo dục.

Theo Bộ trưởng, trong một thế giới ngày càng kết nối, hợp tác là con đường để các quốc gia cùng tiến bước, cùng tiếp thu và cùng làm chủ, qua đó góp phần dẫn dắt sự phát triển của công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là phát triển con người và hướng tới thịnh vượng chung.

Các trường đại học chủ động chuyển đổi, đối tác quốc tế kỳ vọng hợp tác

Nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đã chủ động đón đầu sóng công nghệ. Trao đổi bên lề hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định (Tp.HCM), cho biết năm học này là một năm đặc biệt khi nhà trường đang triển khai hệ thống đào tạo mới theo mô hình AI Native, trong đó thiết lập cổng Smart LMS để sinh viên và giảng viên tiếp cận các công cụ hỗ trợ quá trình dạy và học.

Lãnh đạo Trường Đại học Gia Định kỳ vọng chiến lược này sẽ tạo bước ngoặt trong đổi mới đào tạo, trong bối cảnh AI phát triển nhanh và tác động ngày càng sâu rộng đến giáo dục đại học.

PGS.TS Phạm Văn Song (Ảnh: Di Hân).

"Chúng ta đang trong kỷ nguyên AI phát triển như vũ bão. Tất cả các trường đại học, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, đều phải thay đổi phương pháp giảng dạy, cách thức đào tạo cũng như tổ chức kiểm tra, đánh giá", PGS.TS Phạm Văn Song nhận định.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Gia Định, mục tiêu của nhà trường là xây dựng một hệ thống hỗ trợ sinh viên, qua đó đào tạo thế hệ sinh viên mới với sự hỗ trợ hiệu quả của các công cụ AI, hướng tới tiếp cận trình độ giáo dục thế giới.

Không chỉ các cơ sở giáo dục trong nước, các đối tác quốc tế cũng kỳ vọng mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trước thềm hội nghị, Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, kỳ vọng phát huy thế mạnh của châu Âu về giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy các hợp tác cụ thể với Việt Nam, nhất là trong nghiên cứu chung, AI và kỹ năng số.

Với sự tham gia của đông đảo đại biểu quốc tế, hội nghị được kỳ vọng tạo thêm những kết nối mới giữa Việt Nam với các đối tác toàn cầu, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất về công nghệ, dữ liệu, AI và phát triển nguồn nhân lực, qua đó góp phần đưa giáo dục Việt Nam thích ứng tốt hơn với những thay đổi của kỷ nguyên số.