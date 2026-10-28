4 tư thế ngủ khiến bạn mệt mỏi khi thức dậy

Khi ngủ, bạn thường vô thức giơ tay lên giống như đang đầu hàng, khi tỉnh dậy, bạn sẽ thấy vai mình vừa mỏi vừa tê. (Ảnh: ITN)

Dưới đây là những tư thế ngủ phổ biến gây hại cho lưng và cột sống, cũng như cách điều chỉnh sang tư thế ngủ đúng để giấc ngủ của bạn trở nên khỏe mạnh hơn.

Tư thế ngủ kiểu đầu hàng

Khi ngủ, bạn thường vô thức giơ tay lên giống như đang đầu hàng, và khi tỉnh dậy, bạn sẽ thấy vai mình vừa mỏi vừa tê. Nguyên nhân là vì giơ tay lên sẽ khiến cơ vai và cổ luôn trong trạng thái căng thẳng, lâu ngày có thể dẫn đến hội chứng va chạm vai, tức là mô mềm giữa mỏm vai và gân vai bị chèn ép và mài mòn liên tục, gây đau và rối loạn chức năng.

Ngoài ra, tư thế ngủ này còn ảnh hưởng đến đường cong sinh lý của cổ và lưng, làm tập trung áp lực vào hai vùng này, lâu dài sẽ gây cảm giác khó chịu cho cổ và lưng, thậm chí tăng nguy cơ mắc các vấn đề như thoát vị đĩa đệm.

Tư thế ngủ kiểu leo núi

Chân tự nhiên nâng lên, giống như tư thế leo núi khi ngủ, khiến lưng và xương chậu bị xoắn, dẫn đến cột sống thắt lưng bị vặn. Nếu kéo dài, sẽ gây đau lưng, mông, cột sống ngực, thậm chí dẫn đến cong vẹo cột sống thắt lưng, căng cơ hông và các vấn đề khác.

Cụ thể, tư thế ngủ kiểu leo núi khiến cột sống thắt lưng bị nghiêng sang một bên, gây cong cột sống chức năng, trường hợp nặng còn làm thay đổi hình dạng đốt sống thành dạng hình nêm, dẫn đến căng quá mức cơ lưng một bên, gây đau lưng.

Đồng thời, xương chậu cũng sẽ nghiêng sang một bên, ép khớp cùng chậu, gây rối loạn khớp cùng chậu. Ngủ sai tư thế còn có thể gây xoay xương chậu, làm tăng mức độ xoắn của cột sống thắt lưng, gây bất ổn cột sống và tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm.

Tư thế ngủ cuộn tròn

Ngủ cuộn tròn như con tôm, giữ tư thế cúi đầu và cong lưng trong thời gian dài, khiến cột sống luôn ở trạng thái cong, kéo căng quá mức cơ lưng và eo, đồng thời cũng gây áp lực lên đầu và cổ.

Ngủ cuộn tròn thường xuyên dễ bị đau lưng và đau mỏi toàn thân, đồng thời hình thành thói quen gù lưng. Hơn nữa, ngủ cuộn tròn còn hạn chế sự di chuyển của cơ hoành, làm giảm dung tích lồng ngực, gây khó thở, có thể ảnh hưởng đến chức năng tim phổi.

Tư thế nằm sấp

Khi nằm sấp, trọng lượng cơ thể tập trung vào ngực và bụng, khiến cột sống phải căng thẳng trong thời gian dài và không thể thư giãn, không chỉ ảnh hưởng đến lưu thông máu ở lưng và eo, gây đau mỏi cơ, mà dẫn đến các vấn đề về đốt sống cổ và thắt lưng.

Để thở dễ dàng hơn, khi nằm sấp, đầu thường phải nghiêng sang một bên, khiến cột sống cổ và thắt lưng luôn bị vặn, tăng nguy cơ thoái hóa và mọc gai ở cột sống. Nằm sấp lâu dài cũng làm thắt lưng bị căng quá mức, làm hẹp ống sống, ảnh hưởng đến các dây thần kinh đuôi ngựa và rễ thần kinh của cột sống thắt lưng, gây tê chân, đi lại khó khăn theo từng đợt.

Hướng dẫn tư thế ngủ đúng

Hiểu được “cạm bẫy” của tư thế ngủ không tốt, chúng ta cần tham khảo cách chỉnh sửa tư thế ngủ, phòng ngừa bị đau cổ, vai, lưng, chân.

Ngủ ngửa là chính, ngủ nghiêng là phụ

Tư thế ngủ ngửa được công nhận rộng rãi là tư thế ngủ lành mạnh. Tư thế này giúp phân tán trọng lượng cơ thể lên lưng, không gây áp lực lên các cơ quan nội tạng, cơ thể chịu lực đều hơn, tốt cho tuần hoàn máu, có thể giảm đau cổ, lưng hiệu quả. Để duy trì đường cong cột sống khỏe mạnh và giảm áp lực đĩa đệm, bạn có thể đặt một chiếc gối dưới đầu gối.

Khi nằm nghiêng, bạn nên kẹp chăn hoặc gối giữa hai chân, gối nên cao bằng vai và nên thay đổi hai bên xen kẽ. Lưu ý tránh nằm nghiêng lâu về một bên, nếu không dễ gây vẹo cột sống.

Chọn gối và nệm phù hợp

Chiều cao và chất liệu của gối ảnh hưởng rất nhiều đến tư thế ngủ. Một chiếc gối có độ mềm vừa phải cung cấp đủ hỗ trợ cho cột sống cổ, tránh việc cổ bị cong hoặc vặn quá mức.

Chọn nệm cũng rất quan trọng, nệm quá mềm sẽ khiến cơ thể bị lún, tăng gánh nặng cho cột sống; nệm quá cứng lại không ôm sát đường cong cơ thể, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Mẹo nhỏ điều chỉnh tư thế ngủ

Để cải thiện tư thế ngủ, bạn cũng có thể thực hiện một số động tác giãn cơ đơn giản trước khi đi ngủ để thư giãn cơ bắp. Ngoài ra, thường xuyên thay đổi tư thế khi ngủ, lật người đơn giản cũng giúp cột sống được thư giãn.

Giấc ngủ là thời gian quan trọng để cơ thể phục hồi và sửa chữa. Do đó, giữ đúng tư thế ngủ sẽ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ, bảo vệ sức khỏe cột sống và thắt lưng.

Theo health.com