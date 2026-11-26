Mới đây, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, trừ một số quy định chuyển tiếp. Riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo luật mới được áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ 4 trường hợp từ năm 2027. Ảnh minh họa

Theo đó, Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

Thứ nhất, Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong GCNQSDĐ đã cấp.

Thứ hai, GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định của pháp luật mà phải thu hồi GCNQSDĐ theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ ba, GCNQSDĐ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tuyên hủy hoặc thu hồi.

Thứ tư, trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

Ngoài các trường hợp trên, việc thu hồi GCNQSDĐ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.