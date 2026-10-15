4 trường công lập phường Hoàng Liệt lọt tốp đầu bình chọn 'Trường học hạnh phúc 2026'

Cuộc thi viết và bình chọn "Trường học hạnh phúc" mùa 2 là sân chơi dành cho học sinh trên cả nước chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè và mái trường; đồng thời tôn vinh Top 100 trường học hạnh phúc năm 2026 do học sinh, phụ huynh và cộng đồng bình chọn.

Theo đó, phụ huynh và học sinh tham gia bình chọn online dựa trên 8 hạng mục tiêu chí cốt lõi: An toàn và thân thiện cho trẻ em; không gian học tập và vui chơi xanh; giáo viên thân thiện; phương pháp dạy học hấp dẫn; có nhiều hoạt động ngoại khóa; quan tâm sức khỏe và dinh dưỡng; học sinh được sáng tạo; khối lượng học tập hợp lý. Cộng đồng trực tiếp chấm điểm (từ 0 đến 5 điểm) cho từng trường qua các tiêu chí này. Hệ thống áp dụng cơ chế bảo mật chặt chẽ: Mỗi số điện thoại hoặc email chỉ được quyền bình chọn một lần trong vòng 24 giờ cho một trường.

Trường Tiểu học Chu Văn An đứng thứ 9 toàn quốc khối Tiểu học trong cuộc bình chọn. Ảnh: AT

Ban Tổ chức đã công bố tốp 10 “Trường học hạnh phúc 2026” đối với các cấp học, trong đó ghi nhận những dấu ấn nổi bật của các đại diện phường Hoàng Liệt.

Trường THCS Hoàng Liệt đứng thứ 5. Đây là ngôi trường có bề dày lịch sử gần 60 năm phát triển, hiện có hơn 6.100 học sinh, mức quy mô thuộc hàng lớn nhất Hà Nội. Nhà trường khẳng định chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn xuất sắc với hàng loạt giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế như ITMC, các giải thưởng thể thao và nghiên cứu khoa học.

Trường Tiểu học Chu Văn An đứng thứ 9, là đại diện tiêu biểu khối tiểu học của phường từng vươn lên nhóm dẫn đầu toàn quốc. Cơ sở giáo dục này hiện có 3.641 học sinh.

Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái vươn lên dẫn đầu khối Tiểu học toàn quốc. Đây là ngôi trường mới được đầu tư đồng bộ theo đề án phát triển trường Chất lượng cao của địa phương với khoảng 2.000 học sinh.

Trường Mầm non Họa Mi đang khẳng định mô hình giáo dục mầm non kiểu mẫu tại "điểm nóng" đô thị Hoàng Liệt, thu hút sự đồng thuận tuyệt đối từ cộng đồng phụ huynh với số điểm bình chọn áp đảo, minh chứng cho môi trường chăm sóc và giáo dục đầu đời an toàn, hạnh phúc cho trẻ nhỏ.

Phụ huynh THCS Hoàng Liệt đánh giá cao mô hình "trường học số", góp phần quản lý 6.133 học sinh chính xác, nhanh chóng. Ảnh: An Thanh

Nói về kết quả này, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy chia sẻ: Việc 4 trong 5 trường học của Hoàng Liệt được phụ huynh, học sinh tin yêu bình chọn danh hiệu "Trường học hạnh phúc" đã phần nào khẳng định uy tín và chất lượng giáo dục địa phương. Điều này xuất phát từ việc cấp ủy, chính quyền luôn ưu tiên nguồn lực tối đa cho giáo dục, cùng sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường.