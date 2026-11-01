4 tổ dân phố phường Đoàn Kết tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố 6, 7, 8, 9 phường Đoàn Kết đã phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tổ dân phố tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền, thu hút trên 90% số hộ tham dự; 100% hộ dân ký cam kết chấp hành pháp luật, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Nổi bật, có 1.494/1.513 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 98,7%; cả 4 tổ dân phố giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách được duy trì thường xuyên. Nhân dân đã vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt hơn 58,7 triệu đồng; riêng Tổ dân phố 7 phối hợp hỗ trợ xây mới 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, giữ gìn an ninh trật tự; các vụ việc phát sinh trong cộng đồng được quan tâm hòa giải ngay từ cơ sở. Những kết quả này cho thấy tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng ngày càng được phát huy.

Các đại biểu dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu tham luận làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng tổ dân phố đoàn kết, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc, đồng thời trao đổi, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2027.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường tặng quà, khen thưởng các tổ dân phố, bản và người uy tín trên địa bàn phường.

Dịp này, UBND phường đã biểu dương, khen thưởng cho 22 tổ dân phố, bản và trao quà cho 40 người uy tín tại 4 tổ dân phố.

Đồng chí Đào Thị Lan Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết phát biểu chỉ đạo ngày hội.

Dự và chỉ đạo ngày hội, đồng chí Đào Thị Lan Anh - Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng thuận trong cộng đồng; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản của cộng đồng trong xây dựng khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng chí nhấn mạnh, cần cụ thể hóa tinh thần đoàn kết bằng những việc làm thiết thực, lựa chọn nhiệm vụ phù hợp để triển khai ngay sau ngày hội, tạo chuyển biến rõ nét trong từng khu dân cư, góp phần xây dựng phường Đoàn Kết ngày càng phát triển.

Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian; các môn thi đấu bóng chuyền hơi, cờ tướng, kéo co, ném còn cùng hoạt động nhảy sạp, đánh cồng chiêng… thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ.