4 tỉnh và toàn Nam Bộ mưa rất to, miền Bắc tạnh ráo đến khi nào?

Tâm mưa lớn dịch chuyển xuống phía Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (20/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 8h sáng nay tại một số nơi trên 50mm, như Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 57mm, Gia Vòng (Quảng Trị) 64,6mm, hồ chứa nước Phú Bài (TP Huế) 67,6mm.

Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Tâm mưa dịch chuyển gây mưa lớn ở khu vực phía Nam. Ảnh: Tuấn Hùng

Khu vực từ phía Nam Thanh Hóa đến Quảng Trị, các nơi khác thuộc duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, rải rác giông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa cũng tập trung vào chiều và tối.

Đáng chú ý, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục dịch chuyển xuống phía Nam, kéo theo trọng tâm mưa lớn thay đổi.

Từ khoảng chiều 21-24/9, khu vực phía Đông Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Miền Bắc khả năng tạnh ráo đến cuối tháng

Trong khi khu vực miền Trung và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn, thời tiết miền Bắc có xu hướng ổn định hơn.

Từ nay đến khoảng 29/9, miền Bắc khả năng tạnh ráo, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ. Chiều tối và đêm vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi.

Như vậy, sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội, được dự báo bước vào thời kỳ ít mưa hơn trong những ngày tới.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế, từ chiều 20/9 mưa cũng giảm, chủ yếu còn mưa rào và giông rải rác, sau đó mưa vài nơi, ngày có nắng.

Nam Bộ còn mưa lớn

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ nhận định thời tiết Nam Bộ từ ngày 20-30/9 có thể chia thành 3 giai đoạn.

Từ 20-24/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, Nam Bộ phổ biến nhiều mây, có mưa diện rộng. Mưa vừa, mưa to đến rất to xuất hiện rải rác, tập trung vào chiều, tối và đêm.

Buổi sáng, mây giảm và trời có thể hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ.

Trong giai đoạn này, mưa giông có khả năng kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị.

Từ 25-27/9, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục dần lên phía Bắc, khiến lượng mưa tại Nam Bộ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn xuất hiện mưa rào rải rác, riêng khu vực miền Đông có thể xảy ra mưa rất to cục bộ.

Đến 3 ngày cuối tháng, từ 28-30/9, thời tiết Nam Bộ cải thiện rõ rệt. Mưa giảm, ban ngày nắng xuất hiện nhiều hơn, mưa chỉ còn rải rác vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các đợt mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.