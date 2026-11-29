Trong năm 2024, khoảng 800 trẻ em từ 13 tuổi trở xuống thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến ô tô tại Mỹ, theo dữ liệu của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), bao gồm trẻ là hành khách, người đi bộ hoặc đi xe đạp. Cùng năm, 39 trẻ em dưới 15 tuổi tử vong do bị bỏ quên trong xe đậu dưới trời nóng. Dù vậy, số trẻ thiệt mạng do tai nạn giao thông tại Mỹ đã giảm đáng kể so với nhiều thập kỷ trước.

4 tính năng an toàn trên ô tô đời mới giúp bảo vệ trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: Jalopnik

Theo phân tích của IIHS, tổng số trẻ tử vong trong các vụ tai nạn ô tô năm 1975 là 3.643 trường hợp, bao gồm hành khách, người đi bộ và người đi xe đạp. Như vậy, số trẻ thiệt mạng vì tai nạn giao thông năm 2024 giảm khoảng 78% so với năm 1975.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các mẫu xe hiện đại được trang bị rộng rãi nhiều tính năng an toàn, từ hệ thống neo ghế trẻ em chuẩn LATCH, còn gọi là ISOFIX, đến hệ thống nhắc nhở hàng ghế sau, túi khí rèm bên hông và khóa cửa điện tử an toàn cho trẻ.

Cơ thể trẻ em nóng lên nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn, nên việc bị bỏ quên trong xe đậu khi trời nóng hoặc thời tiết ôn hòa có thể dẫn đến nguy cơ tử vong do say nắng. Để ngăn chặn tình trạng này, General Motors giới thiệu hệ thống nhắc nhở hàng ghế sau vào năm 2016, áp dụng đầu tiên trên mẫu GMC Acadia 2017.

Hệ thống ghi nhận việc cửa sau được mở trước khi xe khởi động hoặc trong hành trình, sau đó cảnh báo tài xế kiểm tra hàng ghế sau bằng tín hiệu âm thanh và hình ảnh trên bảng điều khiển.

Nhờ hiệu quả mang lại, công nghệ này nhanh chóng được nhiều hãng xe áp dụng, trong đó Hyundai còn phát triển phiên bản tiên tiến hơn. Trong khi hệ thống nhắc nhở cơ bản chỉ dựa trên dữ liệu mở đóng cửa, hệ thống cảm biến hành khách phía sau của Hyundai, Kia và Genesis sử dụng sóng siêu âm hoặc radar để phát hiện chuyển động trong ghế sau sau khi khóa xe.

Khi phát hiện trẻ bị bỏ quên, xe sẽ bấm còi, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và gửi thông báo đến điện thoại thông minh của tài xế. Riêng BYD đang tích hợp công nghệ phát hiện trẻ em trong xe với hệ thống điều hòa, cho phép các mẫu xe như BYD Dolphin tự động bật điều hòa để giữ nhiệt độ cabin an toàn.

Khóa cửa điện tử an toàn cho trẻ giúp ngăn trẻ vô tình mở cửa hoặc cửa sổ từ bên trong khi xe đang di chuyển. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ thoát hiểm an toàn sử dụng cảm biến radar để phát hiện xe hoặc xe đạp đang tiến đến từ phía sau, kịp thời ngăn cửa mở va chạm khi hành khách chuẩn bị ra khỏi xe.

Nếu phát hiện nguy hiểm, xe sẽ tự động khóa cửa và hiển thị cảnh báo trên màn hình cho tài xế. Hệ thống này được trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe như BMW iX3 cùng nhiều dòng xe của Hyundai, Kia, Genesis, Subaru, Audi và Lexus.

Điểm mù là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn cho người đi bộ, với ít nhất 50 trẻ em Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng mỗi tuần do xe lùi đâm phải. Để giảm rủi ro, các hãng xe trang bị nhiều loại camera khác nhau, từ camera hỗ trợ quan sát điểm mù đến camera lùi, và gần đây là hệ thống camera 360 độ giúp tài xế quan sát toàn bộ khu vực xung quanh xe.

Tuy nhiên, nhược điểm của hệ thống này là một số hãng chỉ trang bị trên phiên bản cao cấp, còn người dùng muốn lắp thêm cho xe cũ hoặc phiên bản thấp có thể chọn phụ kiện hậu mãi với giá từ 200 đến 1.000 USD chưa tính công lắp đặt.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), ghế an toàn cho trẻ giúp giảm 71% nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh và 54% ở trẻ mới biết đi. Tuy nhiên, ghế chỉ phát huy tác dụng khi được lắp đặt đúng cách.

Trước khi hệ thống neo LATCH trở thành tiêu chuẩn bắt buộc vào năm 2002, các bậc cha mẹ phải dùng dây an toàn của xe để cố định ghế, nhưng do vị trí neo và hình dạng ghế khác nhau giữa các dòng xe, khoảng 70% ghế trẻ lắp bằng dây an toàn bị sai cách.

Hệ thống LATCH với các điểm neo kim loại cố định giúp giảm rủi ro lắp đặt sai, khi có tới 95% ghế trẻ sử dụng LATCH được lắp đúng.