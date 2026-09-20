4 tiểu thuyết giả tưởng dành cho ngày cuối tuần

Seek the Traitor’s Son (Đi tìm con trai kẻ phản bội)

Sau thành công của loạt Divergent (Dị biệt), nhà văn Mỹ Veronica Roth trở lại với một thế giới giả tưởng mới trong Seek the Traitor’s Son (Đi tìm con trai kẻ phản bội). Tác phẩm mở đầu một loạt truyện kết hợp kỳ ảo, phiêu lưu và tình cảm.

Nhân vật trung tâm Elegy Ahn vốn hài lòng với cuộc sống của một người lính bảo vệ Cedre, đất nước nhỏ đang đối đầu với Talusar. Hai vùng đất có quan niệm trái ngược về Fever, một loại virus bí ẩn có thể khiến một số người trở lại với những khả năng nhận thức khác thường.

Cuộc đời Elegy thay đổi sau khi cô và Rava Vidar, một vị tướng Talusar, cùng nghe một lời tiên tri về tương lai của hai dân tộc. Lời tiên tri còn gắn với một người đàn ông được dự báo sẽ bước vào cuộc đời Elegy, khiến hành trình phía trước của cô trở nên khó đoán hơn.

Từ đây, một người vốn không muốn trở thành anh hùng lại được đặt vào vị trí mang theo hy vọng của những người xung quanh. New York Times đánh giá điểm mạnh của Roth nằm ở cách xây dựng Elegy cùng mạng lưới gia đình, bạn bè và những người đồng hành. Thay vì để nhân vật chính đơn độc đối mặt với thử thách, tác giả dành nhiều không gian cho tình chị em, tình bạn và lòng trung thành.

Roth sinh năm 1988, được biết đến rộng rãi với bộ Divergent, từng đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times. Seek the Traitor’s Son đánh dấu việc bà mở ra một loạt truyện kỳ ảo mới.

The Book of Love (Cuốn sách về tình yêu)

Gần một năm sau khi biến mất khỏi thị trấn Lovesend, ba thiếu niên Laura, Daniel và Mo bất ngờ trở lại trong những hoàn cảnh kỳ lạ. Đó là điểm khởi đầu của The Book of Love (Cuốn sách về tình yêu), tiểu thuyết đầu tay dạng dài của nhà văn Mỹ Kelly Link.

Ba người xuất hiện trong một lớp học trung học, nơi giáo viên âm nhạc của họ dường như biết chuyện gì đã xảy ra. Ông giao cho cả ba một loạt thử thách phép thuật. Trong thời gian đó, họ trở về với gia đình và bạn bè nhưng không được tiết lộ nơi mình đã biến mất.

The Book of Love (Cuốn sách về tình yêu), tiểu thuyết đầu tay dạng dài của nhà văn Mỹ Kelly Link. Ảnh: New York Times.

Từ đây, cuộc sống quen thuộc ở thị trấn nhỏ dần hòa lẫn với phép thuật và hàng loạt bí mật. Câu chuyện đưa các nhân vật qua những thử thách khác thường, đồng thời từng bước hé lộ mối quan hệ giữa họ với những người xung quanh.

Tình yêu là sợi dây xuyên suốt cuốn sách. Kelly Link không giới hạn tình yêu ở chuyện đôi lứa mà mở rộng sang tình bạn, gia đình, nỗi nhớ và sự gắn bó giữa con người. New York Times đánh giá tác phẩm tạo được sức hút riêng nhờ kết hợp đời sống của những thiếu niên với một thế giới phép thuật nhiều bất ngờ.

Kelly Link vốn được biết đến nhiều với truyện ngắn trước khi xuất bản tiểu thuyết này. Bà từng vào chung kết Pulitzer với tập Get in Trouble và nhận học bổng MacArthur năm 2018. The Book of Love sau đó giành Giải thưởng sách Los Angeles Times, đồng thời được New York Times, NPR, Time cùng nhiều tờ báo đưa vào danh sách sách nổi bật năm 2024.

The Tainted Cup (Chiếc cốc nhiễm độc)

Một vụ án bí ẩn xảy ra trong dinh thự của một quan chức mở đầu The Tainted Cup (Chiếc cốc nhiễm độc) của nhà văn Mỹ Robert Jackson Bennett. Những dấu vết khác thường tại hiện trường nhanh chóng biến vụ việc thành một câu đố khó giải.

Người được giao tìm lời giải là Ana Dolabra, nữ điều tra viên nổi tiếng thông minh nhưng có những thói quen khác thường. Đồng hành cùng cô là Dinios Kol, người có khả năng ghi nhớ hiện trường gần như hoàn hảo. Càng điều tra, cặp đôi càng nhận ra câu chuyện phức tạp hơn những gì họ hình dung ban đầu.

Bennett đưa cấu trúc quen thuộc của truyện trinh thám vào một thế giới hoàn toàn giả tưởng, nơi con người có thể sở hữu những khả năng đặc biệt và thiên nhiên mang nhiều đặc điểm khác thường. Sự kết hợp giữa phá án, những câu đố và thế giới kỳ ảo giúp cuốn sách dễ tiếp cận ngay cả với độc giả không thường xuyên đọc fantasy.

The Tainted Cup (Chiếc cốc nhiễm độc) của nhà văn Mỹ Robert Jackson Bennett giành Hugo Award và World Fantasy Award cho tiểu thuyết xuất sắc. Ảnh: New York Times.

New York Times đánh giá cuốn sách tạo được dấu ấn với một cặp thám tử sinh động: Dinios có nhiệm vụ quan sát và ghi nhớ hiện trường, còn Ana sử dụng những thông tin ấy để suy luận và lần theo các bí mật.

Tác phẩm sau đó giành Hugo Award và World Fantasy Award cho tiểu thuyết xuất sắc, đồng thời mở đầu loạt truyện về Ana và Din. Bennett từng nhận Edgar Award, Shirley Jackson Award và có nhiều tác phẩm được đề cử tại các giải thưởng của dòng kỳ ảo.

Long Live Evil (Khi phản diện lên ngôi)

Nếu được bước thẳng vào cuốn tiểu thuyết mình yêu thích, bạn sẽ chọn trở thành anh hùng hay phản diện?

Trong Long Live Evil (Khi phản diện lên ngôi), nhà văn Ireland Sarah Rees Brennan để nhân vật Rae bất ngờ có cơ hội bước vào thế giới của bộ truyện kỳ ảo mà em gái cô yêu thích.

Nhưng Rae không xuất hiện với tư cách người hùng. Cô trở thành một nhân vật phản diện và quyết định tập hợp những người vốn được định sẵn đóng vai “người xấu”. Rae có một lợi thế đặc biệt: cô đã đọc câu chuyện nên biết trước nhiều sự kiện sắp xảy ra và hiểu khá rõ các nhân vật xung quanh mình.

Từ tiền đề thú vị ấy, Brennan chơi đùa với những mô-típ quen thuộc của truyện kỳ ảo như anh hùng, phản diện, định mệnh hay cuộc đối đầu thiện - ác. New York Times mô tả đây là một tác phẩm “meta-fantasy”, tức câu chuyện kỳ ảo chủ động chơi đùa với những công thức quen thuộc của dòng sách này.

Việc Rae biết câu chuyện đáng lẽ phải diễn ra thế nào nhưng lại tìm cách thay đổi nó cũng tạo ra nhiều tình huống bất ngờ và hài hước. Cuốn sách mở đầu một series, để hành trình của các nhân vật tiếp tục ở những tập sau.

Brennan từng viết nhiều tiểu thuyết dành cho độc giả trẻ trước khi Long Live Evil trở thành tiểu thuyết fantasy dành cho người lớn đầu tiên của bà. Cuốn sách từng đứng đầu danh sách bán chạy của Sunday Times tại Anh và được New York Times đưa vào danh sách tác phẩm kỳ ảo nổi bật năm 2024. Phần tiếp theo, All Hail Chaos, được xuất bản năm 2026.