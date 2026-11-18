Sáng 18/11, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026 tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái - Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên phân giao

Cùng tham dự có ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Phó Chủ tịch Hội đồng phân giao; đại diện các Bộ, ngành là Ủy viên Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026; đại diện các hiệp hội; các thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2026, cùng đại diện một số cơ quan báo chí - truyền thông.

Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026 tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026.

Phiên phân giao thực hiện theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá; Quyết định số 2678/QĐ BCT ngày 15/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026; Quyết định số 2679/QĐ-BCT ngày 15/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng, thời điểm và phương thức phân giao HNTQ nhập khẩu đường năm 2026; Thông báo ngày 28/10/2026 và Niêm yết ngày 09/11/2026 về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026.

Phát biểu tại Phiên phân giao, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái - Chủ tịch Hội đồng phân giao cho biết, kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chúng ta đã hình thành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và trên cơ sở đó duy trì việc cấp phép hạn ngạch này. Để thực thi chính sách đó, trong giai đoạn gần đây, chúng ta tổ chức đấu giá hạn ngạch phù hợp với Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 quy định về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

Năm nay, trên cơ sở các quy định của Thông tư này, Hội đồng xác định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá cho năm 2026 là 139.000 tấn. Tất cả các quy định và văn bản nêu trên đã được đăng tải chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để các thương nhân, tổ chức, đơn vị liên quan được biết và thực hiện. Đồng thời, theo quy định tại Thông tư số 11, nội dung thông báo và Niêm yết về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 đều được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái - Chủ tịch Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026 phát biểu tại Phiên phân giao.

Chủ tịch Hội đồng phân giao cũng lưu ý một số vấn đề với các thương nhân tham gia đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 1309/QĐ-BCT ngày 02 tháng 6 năm 2026 về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan; Quyết định số 1310/QĐ-BCT ngày 02 tháng 6 năm 2026 gia hạn biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía.

Do vậy, trường hợp thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá, nếu nhập khẩu đường có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan thì phải chịu thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp theo Quyết định số 1309/QĐ-BCT; nếu nhập khẩu từ các nước có tên trong Quyết định số 1310/QĐ-BCT của Bộ Công Thương sẽ phải chịu thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

"Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá được tiến hành theo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, với sự chứng kiến và giám sát của đại diện các bộ, ngành, thương nhân và cơ quan báo chí, truyền thông", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Phó Chủ tịch Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026

Thông tin về tình hình tổng hợp hồ sơ đăng ký của các thương nhân, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Phó Chủ tịch Hội đồng phân giao cho biết, trong thời hạn nhận hồ sơ theo quy định, Tổ giúp việc Hội đồng phân giao đã nhận được tổng cộng 05 bộ hồ sơ của 05 thương nhân đăng ký tham gia; trong đó có 04 bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; 01 bộ hồ sơ không đáp ứng quy định do theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT, lượng đăng ký phân giao của thương nhân phải từ 1.000 tấn trở lên; tuy nhiên Công ty Cổ phần Nước giải khát Wala đăng ký lượng nhập khẩu dưới 1.000 tấn nên không đáp ứng điều kiện.

Như vậy, có 04 doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đủ điều kiện tiến hành phân giao theo phương thức đấu giá trong phiên phân giao, bao gồm: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam; Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Agris Ninh Hòa.

Đại diện Hội đồng phân giao và đại diện các Hiệp hội, thương nhân cùng kiểm tra niêm phong và tính hợp lệ của các phiếu bỏ giá.

Trước khi công bố kết quả phân giao, Tổ giúp việc Hội đồng phân giao đã mời đại diện của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đại diện Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn và đại diện Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cùng kiểm tra niêm phong và tính hợp lệ của các phiếu bỏ giá. Sau đó, Hội đồng tiến hành mở và công bố lần lượt nội dung phiếu bỏ giá của từng thương nhân. Tổng hợp kết quả được Hội đồng phân giao thông qua và công bố, tổng lượng đường năm 2026 được phân giao theo phương thức đấu giá là 75.000 tấn trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố năm 2026 là 139.000 tấn. Có 04 thương nhân được phân giao, cụ thể:

1. Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn

2. Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn

3. Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn: 15.000 tấn

4. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa: 20.000 tấn

Một số hình ảnh khác tại Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2026: