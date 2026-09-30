4 thực phẩm quen thuộc chị em nên bổ sung vào thực đơn giúp ăn ngon, giữ dáng, chăm da từ bên trong

Làn da và vóc dáng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó chế độ ăn uống đóng vai trò nhất định. Một thực đơn đa dạng, cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất có thể hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh, đồng thời giúp duy trì cân nặng hợp lý.

Thay vì tìm kiếm những nguyên liệu đắt đỏ, chị em có thể tận dụng nhiều thực phẩm quen thuộc trong căn bếp. Tuy nhiên, không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào có thể quyết định làn da hay vóc dáng. Điều quan trọng vẫn là khẩu phần và sự cân bằng của cả chế độ ăn.

Cá hồi bổ sung protein và chất béo omega-3

Cá hồi giàu protein, chất béo omega-3 cùng một số vitamin và khoáng chất như vitamin D, vitamin B12. Protein cần thiết cho việc duy trì và phát triển khối lượng cơ, trong khi omega-3 là nhóm chất béo có vai trò quan trọng đối với sức khỏe.

Với những người quan tâm đến vóc dáng, cá hồi có thể là một nguồn protein để thay đổi thực đơn thay cho các loại thịt quen thuộc. Có thể chế biến cá bằng cách hấp, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải.

Kết hợp cá hồi cùng rau xanh, các loại củ hoặc ngũ cốc nguyên hạt sẽ tạo thành bữa ăn đa dạng hơn thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Bơ chứa chất béo không bão hòa và chất xơ

Quả bơ thường xuất hiện trong các chế độ ăn cân bằng nhờ chứa chất béo không bão hòa, chất xơ, vitamin E, vitamin K và folate.

Chất xơ góp phần tạo cảm giác no, trong khi chất béo không bão hòa là lựa chọn phù hợp để thay thế một số nguồn chất béo bão hòa trong chế độ ăn. Tuy nhiên, bơ vẫn chứa tương đối nhiều năng lượng nên ăn với khẩu phần phù hợp là điều cần lưu ý nếu đang kiểm soát cân nặng.

Chị em có thể dùng bơ cùng bánh mì nguyên cám, trộn salad hoặc kết hợp với trứng cho bữa sáng. Không cần ăn quá nhiều, chỉ nên xem bơ như một phần trong khẩu phần ăn đa dạng.

Cà chua giàu vitamin C và lycopene

Cà chua là thực phẩm quen thuộc, chứa vitamin C, kali và lycopene. Đây là hợp chất tạo nên màu đỏ của cà chua và được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa.

Với hàm lượng nước cao và năng lượng tương đối thấp, cà chua dễ bổ sung vào các bữa ăn mà không làm khẩu phần trở nên quá nặng nề. Có thể dùng cà chua trong salad, nấu canh, làm sốt hoặc kết hợp cùng các loại rau củ khác.

Một điểm đáng lưu ý là lycopene có xu hướng được cơ thể hấp thu tốt hơn sau khi cà chua được chế biến chín và dùng cùng một lượng chất béo phù hợp. Vì vậy, không nhất thiết chỉ ăn cà chua sống mới có lợi.

Sữa chua bổ sung protein và canxi

Sữa chua là lựa chọn tiện lợi để bổ sung protein, canxi và các dưỡng chất từ sữa. Một số sản phẩm có chứa các chủng lợi khuẩn sống, có thể hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

Nếu đang chú ý đến vóc dáng, chị em có thể ưu tiên sản phẩm ít đường hoặc không đường và phù hợp với nhu cầu năng lượng hằng ngày. Sữa chua Hy Lạp thường có hàm lượng protein cao hơn một số loại sữa chua thông thường, giúp món ăn có thể tạo cảm giác no tốt hơn.

Có thể kết hợp sữa chua với trái cây tươi, yến mạch hoặc một lượng nhỏ các loại hạt để tạo thành bữa sáng hoặc bữa phụ đa dạng dưỡng chất.

Cá hồi, bơ, cà chua và sữa chua đều có thể góp mặt trong thực đơn lành mạnh, nhưng không nên kỳ vọng một loại thực phẩm có thể đồng thời giúp giảm cân hay cải thiện làn da một cách rõ rệt.

Muốn duy trì vóc dáng và sức khỏe lâu dài, chị em nên kết hợp nhiều nhóm thực phẩm, kiểm soát khẩu phần, hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa, đồng thời duy trì vận động và ngủ đủ giấc. Khi đó, những thực phẩm quen thuộc mới thực sự phát huy giá trị trong một chế độ ăn cân bằng.