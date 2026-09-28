4 thủ phạm khiến bụng dưới ngày càng to và cách cải thiện từ bên trong

Dù chăm chỉ tập luyện hay ăn uống kiểm soát, bụng dưới vẫn có thể là vùng “cứng đầu” nhất trên cơ thể. Thay vì chỉ chăm chăm tập các bài gập bụng, việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp bạn lựa chọn cách cải thiện phù hợp hơn.

4 nguyên nhân khiến bụng dễ phình to

Tích tụ mỡ

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất. Khi cơ thể thường xuyên tiếp nhận nhiều năng lượng hơn mức tiêu hao, phần năng lượng dư thừa có thể được lưu trữ dưới dạng mỡ. Chế độ ăn nhiều đường, tinh bột tinh chế và thực phẩm chiên rán, kết hợp với lối sống ít vận động, có thể góp phần làm tăng lượng mỡ trong cơ thể.

Tuy nhiên, vị trí tích mỡ không giống nhau ở mỗi người. Với nhiều phụ nữ, mỡ vùng bụng rất dễ tích tụ và khó cải thiện hơn.

Thay đổi nội tiết tố

Tuổi tác và hormone cũng có thể tác động đến hình dáng cơ thể. Đặc biệt trong thời kỳ mãn kinh, sự thay đổi nồng độ estrogen có thể làm thay đổi cách cơ thể phân bố mỡ, khiến mỡ có xu hướng tập trung nhiều hơn ở vùng bụng thay vì hông và đùi như trước.

Cùng với quá trình lão hóa, khả năng chuyển hóa năng lượng cũng thay đổi. Đây là một trong những lý do một số phụ nữ có thể gặp tình trạng “người gầy nhưng bụng to” dù cân nặng không tăng quá nhiều.

Mỡ bụng dưới là một trong những vùng “cứng đầu” nhất trên cơ thể

Ít vận động và tư thế chưa đúng

Ngồi lâu, ít vận động khiến tổng mức tiêu hao năng lượng giảm, từ đó có thể góp phần vào tình trạng tích tụ mỡ theo thời gian. Không chỉ vậy, tư thế cũng ảnh hưởng đáng kể đến diện mạo vùng bụng.

Việc thường xuyên ngồi khom lưng hoặc nghiêng chậu có thể khiến bụng nhô ra rõ hơn về mặt thị giác, ngay cả khi lượng mỡ thực tế không thay đổi nhiều.

Vì thế, bên cạnh tập luyện, duy trì tư thế đúng và hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài cũng là thói quen đáng chú ý.

Đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa

Không phải lúc nào bụng trông lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc bạn tăng mỡ. Sau bữa ăn, tình trạng đầy hơi, táo bón hoặc nuốt nhiều không khí khi ăn có thể khiến vòng bụng tạm thời phình to và tạo cảm giác nặng nề, khó chịu.

Bên cạnh đó, quá trình vi khuẩn đường ruột phân giải thức ăn có thể tạo ra khí và đây là hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, chế độ ăn và những thay đổi trong hệ tiêu hóa có thể khiến tình trạng đầy hơi trở nên rõ rệt hơn.

Nếu bụng thường xuyên căng tức, phình to hoặc khó chịu, việc chú ý đến sức khỏe tiêu hóa là điều cần thiết thay vì chỉ tập trung vào giảm mỡ.

Làm gì để cải thiện bụng dưới thon gọn hơn?

Ăn uống cân bằng

Thay vì nhịn ăn, hãy ưu tiên một chế độ ăn cân bằng với protein, chất béo không bão hòa, rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế đường, tinh bột tinh chế và thực phẩm chiên rán có thể giúp kiểm soát tổng năng lượng nạp vào.

Các chế độ ăn như Địa Trung Hải hoặc lựa chọn thực phẩm có chỉ số GI thấp cũng có thể được tham khảo. Nếu dễ đầy hơi, nên tăng lượng chất xơ từ từ để hệ tiêu hóa có thời gian thích nghi.

Tập luyện toàn diện

Plank, mountain climber, leg raise hay yoga có thể giúp tăng sức mạnh cơ core và hỗ trợ kiểm soát tư thế. Tuy nhiên, tập một nhóm cơ không đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ đốt mỡ riêng tại vùng đó.

Muốn giảm mỡ, cần kết hợp vận động thường xuyên với chế độ ăn phù hợp. Duy trì thói quen vận động đều đặn cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể thay vì chỉ hướng đến một vòng eo nhỏ hơn.

Bạn nên áp dụng nhiều thói quen dinh dưỡng, tập luyện lành mạnh để cải thiện vùng bụng dưới

Ngủ đủ và kiểm soát stress

Stress kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cảm giác thèm ăn và các yếu tố hormone liên quan đến chuyển hóa. Vì vậy, ngủ đủ, vận động và dành thời gian thư giãn là những phần không thể bỏ qua nếu muốn duy trì vóc dáng khỏe mạnh lâu dài.

Bụng dưới không phải lúc nào cũng chỉ là câu chuyện về mỡ thừa. Khi hiểu rõ nguyên nhân đến từ đâu, bạn sẽ không còn phải chạy theo những bài tập hay chế độ ăn cấp tốc, mà có thể lựa chọn cách chăm sóc cơ thể phù hợp và bền vững hơn.