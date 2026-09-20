4 thứ nên đặt ở cung tài lộc trong nhà để tăng vượng khí, hút tài lộc

Xác định "cung tài lộc"

Trước khi đặt bất kỳ vật phẩm nào, điều quan trọng nhất là xác định đúng vị trí cung tài lộc trong ngôi nhà.

Theo phong thủy truyền thống, cung tài lộc thường nằm ở góc Đông Nam của ngôi nhà hoặc của từng phòng. Đây được xem là "cửa ngõ" đón nhận dòng năng lượng thịnh vượng, nơi hội tụ và sinh sôi tài lộc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể xác định chính xác cung tài lộc chỉ dựa trên hướng nhà.

Cung tài lộc trong nhà thường được xác định ở góc Đông Nam, được xem là "cửa ngõ" đón nhận dòng năng lượng thịnh vượng trong phong thủy.

Trong phong thủy hiện đại, nhiều chuyên gia khuyên rằng nên kết hợp cả hướng nhà, mệnh của gia chủ và cấu trúc tổng thể để tìm ra vị trí phù hợp nhất.

Điều quan trọng là giữ cho khu vực này luôn sạch sẽ, sáng sủa và thông thoáng, bởi một góc tài lộc bừa bộn, tối tăm sẽ triệt tiêu mọi nỗ lực cầu tài sau đó.

Cây cảnh - "Trợ thủ" tự nhiên hút tài lộc

Cây cảnh là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến và dễ áp dụng nhất để kích hoạt cung tài lộc. Theo quan niệm, cây xanh tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển.

Những loại cây thường được đặt ở cung tài lộc bao gồm kim tiền, kim ngân, trầu bà, phát tài núi. Điểm chung của những loại cây này là lá xanh bóng, dày dặn và có sức sống bền bỉ.

Đặc biệt, kim tiền với những chiếc lá tròn như đồng xu được xem là biểu tượng của sự tích lũy và dòng tiền ổn định, rất phù hợp với những ai đang mong muốn công việc làm ăn thuận lợi.

Điều cần lưu ý là cây đặt ở cung tài lộc phải luôn xanh tốt. Một chậu cây héo úa, vàng lá không chỉ mất thẩm mỹ mà còn được xem là dấu hiệu của năng lượng tù túng, cản trở tài lộc.

Vì vậy, hãy chọn loại cây phù hợp với điều kiện ánh sáng và thời gian chăm sóc của gia đình.

Bể cá - "Tiểu cảnh" hút tài

Bể cá cảnh từ lâu đã được xem là vật phẩm phong thủy hút tài lộc mạnh mẽ, bởi nước tượng trưng cho dòng chảy của tiền bạc. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để đặt bể cá trong nhà.

Bể cá cảnh là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến, tượng trưng cho dòng chảy của tiền bạc và thường được đặt ở khu vực tài lộc để tạo cảm giác thư thái, sinh động cho không gian sống.

Theo ngũ hành, bể cá thuộc hành Thủy. Người mệnh Thủy hoặc mệnh Mộc (vì Mộc sinh Thủy) thường hợp với bể cá và có thể tận dụng tối đa tác dụng phong thủy của vật phẩm này.

Ngược lại, người mệnh Hỏa hoặc Thổ nên cân nhắc kỹ, bởi Thủy khắc Hỏa và Thổ khắc Thủy, có thể gây phản tác dụng.

Về vị trí, bể cá nên đặt ở cung tài lộc hoặc gần cửa chính để đón dòng khí tốt. Tránh đặt bể cá trong phòng ngủ hoặc đối diện bếp nấu.

Số lượng cá và màu sắc cá cũng được nhiều người quan tâm, với quan niệm phổ biến là nên nuôi số lẻ (3, 5, 7, 9) và ưu tiên các màu vàng, đỏ, đen.

Tượng linh vật

Các linh vật phong thủy như Tỳ Hưu, Thiềm Thừ (cóc ngậm tiền), Kỳ Lân từ lâu đã được xem là những vật phẩm hút tài lộc mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đặt đúng vị trí và đúng hướng để phát huy tác dụng.

Tỳ Hưu là linh vật phong thủy phổ biến, tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng, thường được bố trí ở khu vực tài lộc để tạo điểm nhấn trang trọng cho không gian sống.

Linh vật có khả năng chiêu tài và giữ của như Tỳ Hưu thường được đặt ở cung tài lộc hoặc gần cửa chính, đầu hướng ra ngoài để "hút" tài lộc vào nhà.

Thiềm Thừ (cóc ba chân ngậm tiền) nên đặt ở vị trí thấp, hướng vào trong nhà, tượng trưng cho việc "tha tiền về". Tránh đặt các linh vật này trong phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh.

Một lưu ý quan trọng là các linh vật phong thủy cần được "khai quang" hoặc ít nhất là làm sạch, đặt ở vị trí trang trọng để thể hiện sự tôn kính. Đặt bừa bãi, bụi bặm không chỉ mất tác dụng mà còn có thể gây phản cảm.

Màu sắc và ánh sáng

Dù đặt vật phẩm gì ở cung tài lộc nhưng yếu tố nền tảng vẫn là màu sắc và ánh sáng của khu vực đó.

Theo phong thủy, cung tài lộc nên được sơn màu sáng, ấm áp như vàng nhạt, kem hoặc xanh nhạt. Tránh các gam màu tối, nặng nề như đen, xám đậm.

Ánh sáng cũng rất quan trọng. Một góc tài lộc được chiếu sáng đầy đủ, ưu tiên ánh sáng vàng ấm, sẽ giúp kích hoạt dòng năng lượng tích cực.

Nếu khu vực này thiếu ánh sáng tự nhiên, có thể bổ sung bằng đèn trang trí hoặc đèn bàn nhỏ. Điều này không chỉ tốt cho phong thủy mà còn tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu cho không gian sống.

Phong thủy cầu tài không phải là phép màu. Đặt vật phẩm đúng chỗ chỉ là một phần trong tổng thể.

Điều quan trọng hơn là giữ cho không gian sống luôn sạch sẽ, gọn gàng và tràn đầy sinh khí. Một ngôi nhà ngăn nắp, sáng sủa và ấm cúng tự thân đã là một "cung tài lộc" rồi.

Bên cạnh đó, yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất. Làm việc chăm chỉ, chi tiêu hợp lý và giữ tinh thần lạc quan chính là cách cầu tài bền vững nhất.