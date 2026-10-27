4 thói quen lái xe làm phanh và lốp hao mòn nhanh chóng

Việc duy trì những thói quen lái xe không đúng cách có thể làm giảm tuổi thọ của phanh và lốp xe, đồng thời gây hư hại cho các bộ phận như bơm nhiên liệu, động cơ và hệ thống treo. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành mà còn tiềm ẩn rủi ro an toàn cho người lái và hành khách.

Lốp xe mòn nhanh và đĩa phanh trầy xước cảnh báo thói quen lái xe không an toàn cần điều chỉnh kịp thời. Ảnh: AI

Việc để xe chạy cạn nhiên liệu không chỉ gây bất tiện mà còn có thể làm hỏng bơm nhiên liệu, bộ phận quan trọng được thiết kế để ngâm trong xăng nhằm làm mát và bôi trơn. Khi xe chạy hết xăng, bơm có thể bị quá nhiệt dẫn đến hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa có thể lên đến hơn 1.000 USD do phải tháo rời bình xăng.

Nhiều người có thói quen khởi động và tăng ga mạnh để làm nóng xe nhanh hơn trong những ngày lạnh, nhưng đây là cách làm sai lầm. Dầu động cơ lúc này chưa đủ nóng để bôi trơn hiệu quả, khiến các chi tiết bên trong bị mài mòn nhanh hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ động cơ.

Việc phanh gấp hoặc sử dụng phanh liên tục, đặc biệt khi xuống dốc dài, có thể làm phanh bị quá nhiệt, giảm hiệu quả phanh và tăng tốc độ hao mòn má phanh cùng đĩa phanh. Điều này không chỉ làm tăng chi phí bảo dưỡng mà còn ảnh hưởng đến an toàn khi lái xe. Để hạn chế, nên giữ khoảng cách an toàn và sử dụng số thấp để giảm tốc độ bằng động cơ.

Áp suất lốp không đúng chuẩn cũng là nguyên nhân khiến lốp nhanh mòn và xe vận hành kém ổn định. Nhiệt độ giảm sẽ làm áp suất lốp giảm khoảng 1 đến 2 PSI mỗi 10 độ F, vì vậy cần kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, đặc biệt khi chuyển mùa để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, việc lái xe qua các ổ gà, gờ giảm tốc với tốc độ cao hoặc chuyển số khi xe chưa dừng hẳn cũng gây tổn hại cho hệ truyền động và hệ thống treo. Những thói quen này làm tăng nguy cơ hư hỏng và chi phí sửa chữa không cần thiết.

Các cảnh báo trên bảng điều khiển xe không nên bị bỏ qua. Đèn báo lỗi động cơ hoặc các cảnh báo khác là dấu hiệu xe đang gặp sự cố, nếu không kiểm tra kịp thời có thể dẫn đến hỏng hóc nghiêm trọng và nguy hiểm cho người lái.

Cuối cùng, việc để xe đậu lâu ngày không sử dụng cũng ảnh hưởng đến nhiều bộ phận như bình ắc quy, lốp xe và hệ thống nhiên liệu. Nên sử dụng các thiết bị duy trì ắc quy và kiểm tra định kỳ để tránh hư hại do thời gian không vận hành.