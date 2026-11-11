4 thiếu nữ suýt sập bẫy 'việc nhẹ, lương cao' tại quán karaoke

Công an xã Tây Trà kịp thời hỗ trợ 4 bé gái về nhà an toàn. Ảnh: Công an xã Tây Trà

Ngày 11/11, Công an xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Bình Sơn kịp thời xác minh, hỗ trợ đưa 4 thiếu nữ có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm tại một quán karaoke về nhà an toàn.

Trước đó, vào tối 9/11, ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp từ Công an xã Bình Sơn về việc hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc liên quan đến 4 thiếu nữ có dấu hiệu bị dụ dỗ đến địa bàn làm việc bằng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tây Trà đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp xác minh.

Qua xác minh, 4 thiếu nữ gồm: H.T.K, H.T.D, H.T.N (cùng SN 2008, trú tại xã Tây Trà) và H.T.H (SN 2008, trú tại xã Trà Bồng). Do tin vào những lời hứa hẹn, mời gọi trên mạng xã hội, cả 4 đã cùng nhau đến xã Bình Sơn để làm việc tại một quán karaoke.

Trước tình hình trên, Công an hai xã đã triển khai các biện pháp cần thiết, kịp thời tiếp cận, hỗ trợ và đưa các em trở về gia đình an toàn, ngăn ngừa nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo, bóc lột.

Qua vụ việc, Công an xã Tây Trà khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em; đồng thời trang bị cho các em kỹ năng nhận diện những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo trên mạng xã hội và ngoài thực tế, nhất là các lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.