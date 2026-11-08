4 thiết lập trên điện thoại Samsung giúp lái xe an toàn hơn

Điện thoại thông minh mang lại nhiều tiện ích khi lái xe, từ chỉ đường đến theo dõi lịch trình. Tuy nhiên, việc liên tục điều chỉnh âm lượng, độ sáng hay kiểm tra thông báo có thể khiến tài xế mất tập trung. Trên điện thoại Samsung Galaxy, công cụ Chế độ và Thói quen (Modes and Routines) cho phép thiết lập các kịch bản tự động theo điều kiện sử dụng. Nhờ đó, người dùng có thể chuẩn bị điện thoại trước mỗi chuyến đi mà không phải thực hiện hàng loạt thao tác thủ công.

Tính năng Chế độ và Thói quen trên điện thoại Samsung cho phép tự động điều chỉnh cài đặt khi người dùng bắt đầu lái xe.

Một thiết lập hữu ích là tự động mở lịch làm việc khi bắt đầu hoặc kết thúc chế độ lái xe. Người dùng truy cập Cài đặt, chọn Chế độ và Thói quen, vào mục Chế độ rồi chọn Lái xe. Tại phần hành động bổ sung, có thể thêm thao tác mở ứng dụng Google Calendar. Khi được kích hoạt, lịch trình cá nhân sẽ sẵn sàng hiển thị, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt công việc tiếp theo sau khi dừng xe. Nếu cần tra cứu lịch hoặc tìm đường trong lúc di chuyển, tài xế nên ưu tiên sử dụng trợ lý giọng nói thay vì thao tác trực tiếp trên màn hình.

Với những chuyến đi vào buổi tối, người dùng có thể tạo kịch bản riêng để điều chỉnh giao diện và các thông số hiển thị. Chế độ tối, tính năng Bảo vệ mắt, tiết kiệm pin và mức âm lượng đa phương tiện phù hợp có thể được kích hoạt đồng thời khi bắt đầu lái xe. Giao diện tối cùng tông màu ấm giúp hạn chế cảm giác chói mắt, trong khi việc điều chỉnh âm lượng giúp thông báo chỉ đường dễ nghe hơn. Đây cũng là cách tối ưu mức tiêu thụ pin trong suốt hành trình.

Người dùng có thể thiết lập chế độ Không làm phiền khi kết nối Android Auto để hạn chế thông báo gây xao nhãng.

Kiểm soát thông báo là thiết lập quan trọng khác để hạn chế xao nhãng. Người dùng có thể tạo thói quen tự động bật chế độ Không làm phiền khi điện thoại kết nối với Android Auto. Trong phần Chế độ và Thói quen, chọn mục Lịch trình, thiết lập điều kiện Android Auto được kết nối rồi thêm hành động bật Không làm phiền. Tùy nhu cầu, người dùng có thể điều chỉnh cách hiển thị hoặc cho phép hệ thống đọc thông báo thành tiếng. Nhờ đó, những thông báo không cần thiết được hạn chế trong khi các cập nhật quan trọng vẫn có thể được tiếp nhận theo cấu hình đã chọn.

Sau khi kết thúc hành trình, việc duy trì Wi-Fi và Bluetooth có thể khiến điện thoại tiếp tục tiêu hao năng lượng. Để khắc phục, người dùng Samsung có thể tạo một thói quen với điều kiện kích hoạt là kết thúc lái xe, sau đó thiết lập hành động tắt hai kết nối này. Ngược lại, một quy trình khác có thể tự động bật Wi-Fi và Bluetooth khi bắt đầu lái xe để sẵn sàng kết nối Android Auto không dây. Những thiết lập trên giúp điện thoại thích ứng với từng giai đoạn di chuyển, đồng thời giảm thao tác thủ công. Dù vậy, các tính năng tự động hóa chỉ hỗ trợ trải nghiệm sử dụng; tài xế vẫn cần ưu tiên quan sát đường và tuân thủ quy định an toàn giao thông.

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