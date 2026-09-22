4 'thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa, đi bộ vào làn đường ô tô đã bị mời lên làm việc

Ngày 21/9, Công an xã Tân An Hội, TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng TP.HCM mời làm việc đối với nhóm người hóa trang thành "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa vào làn ô tô trên đường Phan Văn Khải gây xôn xao.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip nhóm 4 người hóa trang thành Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng di chuyển trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, theo hướng từ Tây Ninh đi TP.HCM.

Nhóm 4 người được cơ quan chức năng mới lên làm việc

Ảnh cắt từ clip vụ việc.

Người hóa trang Đường Tăng cưỡi ngựa, 3 người còn lại đi bộ trong làn đường dành cho ô tô. Thời điểm này, tuyến đường đông phương tiện, có cả xe tải và xe đầu kéo. Một số xe phải giảm tốc độ, né tránh nhóm người trên, gây xôn xao.

Công an xã Tân An Hội đã vào cuộc xác minh, mời 4 người liên quan đến trụ sở làm việc. Nhiều người ngỡ đây là trò "quay clip câu view", nhưng qua xác minh, đây là đoàn đưa linh cữu theo nguyện vọng lúc sinh thời của người quá cố.

Công an nhận định, việc đưa cả đoàn 'cosplay' cùng ngựa thật di chuyển trực tiếp vào làn đường dành cho ô tô – nơi các phương tiện cơ giới đang lưu thông - là một hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân An Hội củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.