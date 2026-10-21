4 tháng sau động đất tại Venezuela: Tia hy vọng giữa vùng thiên tai

Một món đồ chơi bị văng ra khỏi tòa nhà bị đổ sập sau động đất tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Tiếng máy xúc vẫn gầm lên giữa những khối bê tông đổ nát ở La Guaira, bang ven biển của Venezuela. Hơn 100 ngày sau trận động đất kép kinh hoàng, Eilyn Solano tiếp tục sống trong chiếc lều nhỏ bên tàn tích khu chung cư mà gia đình cô từng ở, kiên trì tìm kiếm cậu con trai 11 tuổi Jhoniel José Morales. Với người mẹ ấy, cuộc tìm kiếm chưa thể dừng lại khi gia đình vẫn chưa biết con mình đang ở đâu, dù còn sống hay đã chết.

Chiều 24/6, khi động đất xảy ra, Jhoniel có mặt tại khu chung cư cùng gia đình. Trong những ngày đầu, người thân tin rằng cậu bé bị vùi dưới đống đổ nát. Họ kiên trì tìm kiếm giữa những tầng nhà sập đổ, hy vọng em vẫn còn ở đâu đó trong công trình. Nhưng rồi một đoạn video an ninh được phát hiện, ghi lại hình ảnh Jhoniel đi xuống cầu thang lúc 15 giờ 59 phút và một đoạn ghi hình khác cho thấy cậu bé đã rời khỏi tòa nhà ít phút trước khi động đất xảy ra.

Manh mối ấy đã mở rộng hướng tìm kiếm, nhưng không đem lại câu trả lời mà gia đình mong đợi. Nếu Jhoniel đã ra ngoài, em có thể đã đi đâu giữa khung cảnh hỗn loạn khi những công trình đổ sập, đường sá bị chia cắt và người dân hoảng loạn tìm nơi an toàn?

Từ một giả thiết ban đầu, gia đình phải lần theo những dấu vết mong manh để dựng lại hành trình của cậu bé trong những phút cuối cùng trước khi mất liên lạc.

Nỗi chờ đợi của Eilyn càng khó nguôi ngoai khi chị đã mất đi cô con gái Mariangel, 12 tuổi, trong chính thảm họa ấy. Thi thể em được tìm thấy tại tầng ba, gần lối ra căn hộ của bà ngoại đang chăm sóc em hôm xảy ra động đất. Người bà may mắn sống sót, nhưng gia đình vẫn chưa thể tìm thấy Jhoniel.

Một người con đã trở về trong vòng tay gia đình, người còn lại vẫn bặt vô âm tín. Với Eilyn, nỗi đau không chỉ nằm ở những gì đã mất, mà còn ở khoảng trống chưa thể gọi tên: không biết con mình đang ở đâu, không biết điều gì đã xảy ra với em và phải tiếp tục tìm kiếm theo hướng nào.

Chiquinquirá Solano, chị gái của Eilyn, cùng những người thân đã đồng hành với chị từ những ngày đầu. Họ có mặt tại hiện trường, tìm kiếm giữa các mảng bê tông, kiểm tra những khe nứt và theo dõi từng thông tin mới. Trong quá trình tìm kiếm tại khu vực này, gia đình đã góp phần phát hiện hơn 17 thi thể. Mỗi lần có nạn nhân được tìm thấy, họ lại hy vọng có thêm manh mối về Jhoniel.

Một người dân xác định giấy tờ tùy thân của người thân tử vong trong trận động đất tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Khi đoạn video mới được phát hiện, gia đình chuyển hướng tìm kiếm ra ngoài khu chung cư. Họ đến các cơ sở y tế, nhà xác, nơi trú ẩn và những địa điểm có thể có người mất tích được đưa tới. Eilyn cũng tới thủ đô Caracas cách 30 km trình báo với cơ quan công tố, mong các cơ quan chức năng hỗ trợ làm rõ tung tích con trai. Người thân và tình nguyện viên sử dụng xe máy để di chuyển giữa La Guaira và thủ đô, chia nhau rà soát các địa điểm, đồng thời chia sẻ hình ảnh của Jhoniel để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.

Những việc làm ấy không bảo đảm rằng họ sẽ sớm tìm được em. Nhưng khi chưa có câu trả lời xác đáng, mỗi địa chỉ được kiểm tra, mỗi thông tin được xác minh đều có ý nghĩa đối với gia đình. Họ không muốn bỏ sót bất kỳ khả năng nào, dù nhỏ nhất.

Gia đình Solano từng trải qua thảm họa lở đất tại bang Vargas năm 1999, một trong những thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử Venezuela. Những ký ức đau thương ấy không khiến họ dễ dàng chấp nhận mất mát. Trái lại, trải nghiệm cũ khiến họ hiểu rằng trong một thảm họa, việc tìm được người thân và biết chính xác điều gì đã xảy ra là điều vô cùng quan trọng.

Trong khi đó, tại khu chung cư Residencias Caribe, những gia đình khác cũng đang trải qua những ngày tháng tương tự. Thân nhân các nạn nhân tự lập danh sách người mất tích, phối hợp với lực lượng cứu hộ và các nhóm tình nguyện để theo dõi quá trình tìm kiếm.

Nayibe Geromes tìm mẹ là bà Leida Mata, người mà chị nói chuyện lần cuối vào trưa 24/6, khoảng 6 giờ trước khi động đất xảy ra. Hai tầng hầm của khu nhà bị ngập nước biển, phần kết cấu bên trong hư hại nghiêm trọng, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Angie Valentina Sojo Andarcia cũng mòn mỏi tìm chồng sau khi cuộc điện thoại giữa hai người đột ngột bị ngắt bởi tiếng kính vỡ. Khi ấy, chị đang ở Caracas cùng con gái để khám bệnh. Từ đó, chị tìm cách tiếp cận khu căn hộ bị sập, nhờ các nhóm tình nguyện hỗ trợ dọn dẹp và thu xếp lấy mẫu ADN của người thân để phục vụ việc nhận dạng nếu tìm thấy hài cốt. Nhưng câu trả lời mà gia đình chờ đợi vẫn chưa đến.

Những cuộc tìm kiếm riêng lẻ ấy phản ánh một vấn đề lớn hơn sau thảm họa. Theo số liệu chính thức công bố ngày 24/8, hai tháng sau trận động đất, Venezuela ghi nhận 6.509 người thiệt mạng. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố con số chính thức về tổng số người mất tích. Theo ước tính của giới chuyên gia, số người mất tích có thể lên tới 10.000 người. Nhiều gia đình tiếp tục tự tìm kiếm thông tin, đề nghị xác minh danh tính và làm rõ số phận người thân.

Công tác tìm nạn nhân bị mắc kẹt trong một ngôi nhà bị đổ sập tại khu vực La Playa, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Tổ chức nhân đạo Cofavic cũng tiếp nhận những ý kiến liên quan đến quá trình nhận dạng và bàn giao thi thể tại khu nhà xác tạm thời ở La Guaira. Một số gia đình phản ánh rằng thông tin trên các túi đựng thi thể không trùng khớp với người thân mà họ đang tìm kiếm. Những phản ánh này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải bảo đảm việc nhận dạng chính xác, minh bạch, để các gia đình không phải sống trong tình trạng chờ đợi và hoài nghi kéo dài.

Ở La Guaira, cuộc sống đang từng bước trở lại. Một số cửa hàng mở cửa, trường học tại vài khu vực nối lại hoạt động, những công trình đổ nát dần được dọn dẹp. Nhưng với Eilyn Solano và những người vẫn chưa tìm thấy người thân, thời gian trôi qua chưa thể khép lại thảm họa.

Eilyn vẫn ở bên chiếc lều nhỏ, cùng gia đình lần theo những manh mối về Jhoniel. Đoạn video ghi lại hình ảnh cậu bé rời khỏi tòa nhà đã mở ra một hướng tìm kiếm mới, nhưng cũng để lại câu hỏi chưa lời giải về những gì đã xảy ra sau đó. Chừng nào tung tích của em còn chưa được xác minh, người mẹ ấy vẫn chưa thể rời đi.

Có thể một ngày nào đó, cuộc tìm kiếm sẽ đưa gia đình đến câu trả lời mà họ chờ đợi. Nhưng lúc này, giữa những khối bêtông đang dần được dọn khỏi mặt đất, điều Eilyn có thể làm vẫn là tiếp tục tìm con. Trong chiếc lều nhỏ bên khu nhà đổ nát, tình yêu của người mẹ hiện diện qua những việc bình dị mà bền bỉ: dõi theo từng gầu máy xúc, giữ lại từng manh mối, đi thêm một địa chỉ và hỏi thêm một lần về đứa con chưa trở về./.