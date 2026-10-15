4 tàu bị tấn công ở Hormuz trong 1 ngày

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Theo UKMTO, 2 tàu bị trúng vật thể chưa xác định, gồm 1 tàu container trọng tải 50.000 tấn và 1 tàu trọng tải 19.000 tấn. Cả 2 chỉ bị hư hại nhẹ, vẫn tiếp tục hành trình và không ghi nhận thương vong.

Trước đó, cơ quan này thông báo 2 vụ tấn công khác nhằm vào 1 tàu chở dầu và 1 tàu container.

Công ty an ninh hàng hải Vanguard của Anh cho biết các vụ việc liên quan đến 4 tàu mang cờ Singapore, Barbados và Quần đảo Marshall. Theo công ty này, 1 tàu container đã chìm, trong khi tình trạng của một tàu chở dầu chưa được xác định. 2 tàu còn lại tiếp tục hành trình.

Cùng ngày 14-10, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo một tàu chở hơn 2.500 container đã chìm sau khi va phải thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz.

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại tuyến đường chiến lược, nơi vận chuyển lượng lớn dầu mỏ và khí đốt từ các nước Vùng Vịnh ra thị trường thế giới.

Hiện chưa có thông tin xác nhận độc lập về thủ phạm đứng sau các vụ tấn công nói trên.