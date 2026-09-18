4 tập thể, cá nhân nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học 2025 - 2026, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi trường học được triển khai với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 12 chỉ tiêu cơ bản và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Toàn tỉnh tổ chức 165 hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống cho 68.751 lượt học sinh, sinh viên; 128 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 61.779 lượt học sinh, sinh viên. Các hoạt động tình nguyện thu hút 48.042 lượt đoàn viên, thanh niên khu vực trường học tham gia. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” thành lập 73 đội hình tình nguyện tại 23 điểm thi với 1.581 tình nguyện viên; tổng kinh phí hỗ trợ các hoạt động trên 198 triệu đồng.

Triển khai 45 hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học cho 11.541 lượt học sinh, sinh viên và 97 giáo viên, giảng viên trẻ. Toàn tỉnh thành lập 43 đội hình chuyển đổi số với 6.723 học sinh, sinh viên tham gia.

Các chương trình đồng hành với học sinh, sinh viên được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Trong năm học, 825 học sinh, sinh viên nhận các giải thưởng, học bổng với tổng trị giá trên 390 triệu đồng; 227 học sinh, sinh viên được hỗ trợ từ chương trình “Tiếp sức đến trường” tổng trị giá trên 162 triệu đồng. 17.995 lượt thanh niên khu vực trường học được tư vấn hướng nghiệp; 2.611 thanh niên được giới thiệu việc làm. Toàn tỉnh kết nạp 4.790 đoàn viên mới; 11.906 đoàn viên, thanh niên hoàn thành chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.

Đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, các hoạt động được triển khai gắn với phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Các liên đội duy trì 757 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đội tuyên truyền măng non với 24.556 thiếu nhi tham gia.

Năm học 2026 - 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tập trung triển khai các hoạt động: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”; tổ chức đại hội chi đoàn, Đoàn trường học; tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn trường học; diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”; các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và 96 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cấp tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên dương “Học sinh 3 tốt”; chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; triển khai vòng thi cấp tỉnh Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên theo kế hoạch của Trung ương Đoàn. Các cơ sở tổ chức tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”; các hoạt động nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng bằng khen 7 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; Hội đồng Đội tỉnh tặng giấy khen 16 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Hội nghị tuyên dương 3 cá nhân đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, 2 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 10 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 1 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh; trao Giải thưởng Đức Thanh năm 2026 cho 2 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc.