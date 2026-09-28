4 tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng giữa công trình còn dang dở ở TPHCM

Không gian văn hóa, nghệ thuật Saigon Art Hub (SAH) vừa ra mắt chương trình nghệ thuật đương đại Beauty, still, quy tụ 4 tác phẩm múa, âm nhạc và phim nghệ thuật từng đi qua nhiều liên hoan, bảo tàng quốc tế.

Những mảng tường bê tông thô, khoảng trống và dấu vết công trình đang thi công không bị che đi mà được giữ lại làm phông nền. Theo ban tổ chức, lựa chọn này gắn với tinh thần xuyên suốt chương trình: cái đẹp không nhất thiết phải chờ đến lúc mọi thứ trọn vẹn.

Những tiết mục tạo được nhiều cảm xúc với người xem.

Tâm điểm chương trình là Becoming alluvium (Hóa phù sa) của nghệ sĩ Phan Thảo Nguyên. Bộ phim nghệ thuật dài hơn 16 phút đan xen hình ảnh thực với hoạt họa màu nước để kể về một dòng Mekong đang đổi thay.

Phim chia 3 chương, mở đầu bằng câu chuyện 2 anh em tuổi thiếu niên thiệt mạng ở ngôi làng hạ lưu, tiếp đến đời sống thường nhật trên sông và khép lại bằng một truyện dân gian Khmer. Theo ban tổ chức, đây là lần đầu Hóa phù sa được giới thiệu tới khán giả trong nước, trở về với chính vùng đất đã khơi nguồn cho câu chuyện.

Trích đoạn phim "Hóa phù sa":

Kliselamef (Female silk) do biên đạo Nguyễn Tấn Lộc, người sáng lập Arabesque Vietnam năm 2008 và là giám đốc nghệ thuật của chương trình, sáng tác. Lấy cảm hứng từ câu ca dao Thân em như tấm lụa đào, tác phẩm dùng lụa vừa làm chất liệu trang phục vừa làm biểu tượng. Độ mềm nhẹ của lụa được đặt cạnh những chuyển động mạnh, làm hiện lên 2 mặt của người phụ nữ Việt: dịu dàng bên ngoài, bền bỉ bên trong.

Kliselamef ra mắt tại Liên hoan múa đương đại quốc tế Italy tháng 7/2023, với các đêm diễn ở Salerno, Perugia, Naples. Trang phục áo dài lụa do nhà thiết kế Kiều Việt Liên thực hiện, phần âm nhạc của nhạc sĩ Tôn Thất An kết hợp đàn kìm với cello. Tháng 8 cùng năm, Arabesque Vietnam tiếp tục mang tác phẩm đến Liên hoan nghệ thuật biểu diễn quốc tế ChangMu tại Seoul (Hàn Quốc).

Các nghệ sĩ gây cảm hứng và sự lay động đến khán giả.

Mélange của biên đạo người Hàn Quốc Lim Sun-young khai thác sự hòa trộn giữa âm thanh, nhịp điệu, hơi thở và không gian, biến cơ thể vũ công thành nơi các giác quan gặp nhau. Tác phẩm từng được công diễn tại Liên hoan múa quốc tế Goyang 2025 ở Hàn Quốc. Năm 2023, Arabesque Vietnam từng mang tác phẩm Melting do Lim Sun-young dàn dựng sang Italy.

Tác phẩm âm nhạc Phận đặt làn điệu dân ca Việt Nam bên cạnh những khúc aria phương Tây để khắc họa thân phận người phụ nữ ở 2 nền văn hóa khác biệt. Phần hòa âm của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và giảng viên thanh nhạc Ngọc Tuyền cùng các nghệ sĩ trẻ kết hợp hát không nhạc đệm, opera với piano, cello và đàn kìm, để các lớp âm thanh vừa đối thoại vừa nâng đỡ nhau.

Ảnh, video: BTC