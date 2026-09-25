4 sai lầm thường gặp khi xây nhà hướng Tây

Dù phải chịu sức nóng gay gắt vào buổi chiều, nhà hướng Tây vẫn rất phổ biến tại Việt Nam do quỹ đất đô thị hạn chế, ưu điểm về ánh sáng và độ khô ráo...

Đặc điểm của nhà hướng Tây

Điểm nổi bật nhất của nhà hướng Tây hứng trọn ánh nắng và bức xạ nhiệt khổng lồ vào nửa cuối ngày. Từ giữa trưa đến chiều muộn, mặt trời chiếu trực diện khiến nhiệt độ bề mặt công trình tăng cao, các vật liệu như bê tông, kính, tường gạch hấp thụ nhiệt mạnh và tích tụ lâu.

Điều này khiến không gian trong nhà hầm hập, oi nóng. Tuy nhiên, hướng Tây cũng mang đến ưu điểm vượt trội về độ thông thoáng và nguồn sáng tự nhiên dồi dào, giúp không gian luôn khô ráo, hạn chế tối đa ẩm mốc hay vi khuẩn phát triển.

Nhà hướng Tây hứng trọn ánh nắng vào buổi chiều. (Ảnh minh họa: AI)

Những sai lầm khi xây nhà hướng Tây

Nhiều gia chủ do thiếu kinh nghiệm đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong thiết kế và thi công, khiến không gian nhà hướng Tây trở nên bức bối, ngột ngạt và tốn kém chi phí năng lượng.

Phủ kín mặt tiền bằng bức tường bê tông kiên cố

Nhiều người cho rằng xây tường bê tông thật dày hoặc kín khít ở mặt trước sẽ chặn hoàn toàn ánh nắng. Trên thực tế, bê tông là vật liệu hấp thụ nhiệt rất cao và giữ nhiệt lâu. Cả ngày bị chiếu nắng, bức tường sẽ tích nhiệt và tỏa lại vào bên trong suốt cả đêm, khiến ngôi nhà nóng bức.

Không chú trọng giải pháp chống nắng mặt tiền

Không ít gia chủ chỉ tập trung vào thiết kế nội thất mà quên rằng hướng Tây chịu nắng rất mạnh. Nếu không bố trí cây xanh, lam che hoặc tường cách nhiệt, nhiệt độ trong nhà có thể cao hơn 3-5°C so với các hướng khác.

Sử dụng quá nhiều mảng kính lớn

Sử dụng cửa kính lớn giúp không gian hiện đại và đón sáng. Tuy nhiên, với nhà hướng Tây, đây lại là “thảm họa” nếu không có giải pháp che chắn.

Kính tạo ra hiệu ứng nhà kính, cho phép bức xạ nhiệt đi qua dễ dàng nhưng ngăn nhiệt thoát ra ngoài, làm nhiệt độ trong phòng tăng cao đột biến.

Bố trí công năng sử dụng không hợp lý

Đặt phòng ngủ, phòng khách hay phòng sinh hoạt chung ngay sát mặt tiền hướng Tây là sai lầm thường gặp. Những không gian này sẽ chịu sức nóng trực tiếp vào nửa cuối ngày, gây cảm giác bực bội, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và giấc ngủ của các thành viên trong gia đình..

Do vậy, nên bố trí khu vực sinh hoạt chính ở hướng Đông hoặc Bắc, dành phần hướng Tây cho cầu thang, kho, phòng vệ sinh hoặc hành lang.