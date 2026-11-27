Không phải ai cũng biết cách sử dụng và bảo quản pin sạc dự phòng đúng cách. Dưới đây là 4 sai lầm phổ biến người dùng nên tránh.

Để pin cạn kiệt quá lâu sau khi sử dụng

Một trong những thói quen dễ gặp là sử dụng pin sạc dự phòng đến khi cạn sạch năng lượng rồi cất vào ngăn kéo, túi xách mà không sạc lại trong thời gian dài. Tình trạng này có thể khiến pin lithium-ion rơi vào trạng thái xả sâu, làm suy giảm khả năng lưu trữ năng lượng và ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Để hạn chế tình trạng trên, người dùng nên chủ động sạc lại sau khi sử dụng, thay vì chờ đến lúc pin cạn hoàn toàn. Với những thiết bị không dùng thường xuyên, việc kiểm tra và bổ sung năng lượng định kỳ cũng giúp tránh để pin ở mức quá thấp trong thời gian dài.

Một nguyên tắc bảo quản thường được khuyến nghị là duy trì mức pin ở khoảng 20 - 80% khi có thể, thay vì liên tục để cạn kiệt hoặc sạc đầy rồi lưu trữ trong thời gian dài. Nếu chuẩn bị đi du lịch hoặc công tác, người dùng nên kiểm tra dung lượng pin từ hôm trước để tránh tình trạng cần dùng mới phát hiện thiết bị đã hết năng lượng.

Sạc và bảo quản ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh

Nhiệt độ môi trường là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến pin sạc dự phòng. Việc để thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp, trong ô tô đỗ ngoài trời hoặc gần nguồn nhiệt có thể khiến pin nóng lên, làm giảm hiệu suất và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ngược lại, môi trường quá lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của pin.

Đặc biệt, việc vừa sạc vừa đặt pin ở nơi bí khí, nhiệt độ cao càng cần tránh. Người dùng nên đặt thiết bị trên bề mặt thoáng, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và không để pin trong xe đóng kín dưới trời nắng.

Khi sử dụng ngoài trời, có thể cất pin trong túi xách hoặc đặt ở khu vực có bóng râm. Ngay cả những sản phẩm được trang bị quạt tản nhiệt hay thiết kế chống nước, chống bụi cũng không nên được xem là có thể hoạt động an toàn trong mọi điều kiện nhiệt độ. Tốt nhất, hãy tuân thủ khoảng nhiệt độ sạc và bảo quản do nhà sản xuất khuyến nghị.

Pin sạc dự phòng cần sử dụng đúng cách để tránh những rủi ro không mong muốn

Chọn pin sai dung lượng, bỏ qua quy định khi đi máy bay

Dung lượng là yếu tố cần cân nhắc trước khi mua pin sạc dự phòng. Một mẫu pin nhỏ gọn 5.000 mAh phù hợp với nhu cầu bổ sung năng lượng khi di chuyển ngắn, trong khi loại 10.000 mAh thường đáp ứng tốt hơn cho những chuyến đi dài. Nếu cần sạc nhiều thiết bị hoặc cấp nguồn cho laptop, người dùng có thể cân nhắc sản phẩm từ 20.000 mAh trở lên, đồng thời kiểm tra công suất đầu ra có tương thích với thiết bị hay không.

Tuy nhiên, dung lượng càng lớn không phải lúc nào cũng càng tiện lợi, nhất là khi đi máy bay. Pin sạc dự phòng sử dụng pin lithium phải được mang theo trong hành lý xách tay, không để trong hành lý ký gửi. Theo quy định hàng không phổ biến, pin có mức năng lượng không quá 100 Wh thường được phép mang lên máy bay mà không cần xin chấp thuận riêng; loại trên 100 Wh đến 160 Wh có thể cần sự chấp thuận của hãng hàng không và bị giới hạn số lượng. Pin vượt quá 160 Wh thường không được phép mang theo.

Vì vậy, trước chuyến bay, người dùng nên kiểm tra thông số Wh in trên thân pin và quy định cụ thể của hãng hàng không. Không nên chỉ dựa vào con số mAh để xác định pin có được phép mang lên máy bay hay không.

Dùng pin và dây cáp giá rẻ, không rõ nguồn gốc

Một viên pin sạc dự phòng có chất lượng tốt vẫn có thể hoạt động kém ổn định nếu đi kèm dây cáp không phù hợp. Cáp sạc giá rẻ, không rõ nguồn gốc có thể không đáp ứng yêu cầu về dòng điện, công suất hoặc tiêu chuẩn kết nối, khiến tốc độ sạc không đạt như mong muốn. Trong một số trường hợp, phụ kiện kém chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và mất an toàn.

Khi chọn mua, người dùng nên ưu tiên pin dự phòng từ thương hiệu có thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật và chính sách bảo hành rõ ràng. Dây cáp cũng cần tương thích với thiết bị và công suất sạc. Chẳng hạn, nếu muốn sử dụng sạc nhanh qua USB-C Power Delivery (PD), cả pin dự phòng, dây cáp và thiết bị đều cần hỗ trợ chuẩn tương ứng.

Ngoài ra, nên kiểm tra định kỳ tình trạng pin và dây cáp. Nếu phát hiện pin bị phồng, biến dạng, rò rỉ, có mùi lạ hoặc nóng bất thường khi sử dụng, cần ngừng sạc và sử dụng ngay. Việc lựa chọn phụ kiện có nguồn gốc rõ ràng, kết hợp với thói quen sạc và bảo quản đúng cách sẽ giúp pin sạc dự phòng hoạt động ổn định, bền hơn và an toàn hơn trong quá trình sử dụng.