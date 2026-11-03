4 sai lầm khi dùng chảo gang khiến chảo nhanh hỏng, nhiều gia đình vô tư mắc phải

Sai lầm khi dùng chảo gang

Chảo gang được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng giữ nhiệt tốt, phù hợp để áp chảo thịt, chiên trứng hoặc chế biến các món cần bề mặt nóng ổn định. Nếu được chăm sóc đúng cách, loại chảo này có thể sử dụng trong nhiều năm.

Dù vậy, gang cũng có những đặc tính riêng. Chảo tương đối nặng, dễ bị gỉ nếu thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm và có thể nứt khi chịu thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Vì thế, một số thói quen tưởng vô hại trong quá trình nấu nướng và vệ sinh có thể làm giảm tuổi thọ của chảo.

Nấu món có tính axit trong thời gian dài

Cà chua, giấm, chanh và rượu vang thường xuất hiện trong các món sốt hoặc món hầm. Tuy nhiên, nấu những thực phẩm có tính axit trong chảo gang chưa được tôi dầu tốt hoặc đun trong thời gian dài có thể làm ảnh hưởng đến lớp dầu bảo vệ bề mặt.

Axit cũng có thể làm tăng lượng sắt hòa tan vào thức ăn, khiến món ăn xuất hiện vị kim loại. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào độ axit, thời gian nấu, tình trạng bề mặt chảo và nhiều yếu tố khác.

Điều này không có nghĩa người dùng phải tuyệt đối tránh mọi món ăn có cà chua hoặc giấm. Với chảo gang đã được tôi dầu tốt, việc chế biến món có tính axit trong thời gian ngắn thường ít đáng lo ngại hơn so với nấu lâu. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm sốt cà chua hoặc ninh hầm thực phẩm có tính axit, chảo inox hoặc dụng cụ phù hợp khác có thể là lựa chọn thuận tiện hơn.

Dội nước lạnh vào chảo ngay sau khi nấu

Sau khi chế biến xong, một số người có thói quen đưa chảo đang nóng vào bồn rửa rồi xả nước lạnh để làm sạch nhanh. Đây là việc nên tránh.

Gang có khả năng giữ nhiệt tốt nhưng có thể nứt khi chịu sốc nhiệt, đặc biệt nếu chảo đang rất nóng và bị làm lạnh đột ngột. Sự thay đổi nhiệt độ nhanh cũng có thể gây ứng suất trong vật liệu, làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Cách xử lý phù hợp là để chảo nguội bớt trước khi rửa. Nếu thức ăn bám chặt, có thể cho một ít nước ấm vào chảo và làm sạch nhẹ nhàng sau khi nhiệt độ đã giảm.

Không nên cố làm nguội chảo bằng cách đặt ngay dưới vòi nước lạnh, nhất là khi chảo vừa được đun ở nhiệt độ cao.

Ngâm chảo lâu hoặc chà xát quá mạnh

Chảo gang không phù hợp để ngâm trong nước qua đêm. Khi lớp dầu bảo vệ bị suy yếu, việc tiếp xúc với nước trong thời gian dài làm tăng nguy cơ gỉ sét, đặc biệt nếu chảo đã có những vùng mất lớp tôi dầu.

Ngoài ra, sử dụng búi sắt hoặc chà xát quá mạnh khi không cần thiết có thể làm hỏng lớp dầu đã hình thành trên bề mặt. Điều này khiến chảo dễ bám thức ăn hơn và có thể phải tôi dầu lại.

Sau khi nấu, hãy loại bỏ thức ăn thừa bằng dụng cụ phù hợp, rửa chảo với nước ấm và bàn chải mềm hoặc miếng cọ không quá mài mòn. Có thể sử dụng một lượng nhỏ nước rửa chén thông thường nếu cần; không nhất thiết phải tránh hoàn toàn chất tẩy rửa.

Nếu thức ăn cháy bám chặt, hãy làm mềm cặn trước khi vệ sinh thay vì cố cạo mạnh. Sau khi rửa, cần kiểm tra xem bề mặt có còn dầu mỡ hoặc thức ăn thừa hay không.

Cất chảo khi vẫn còn ẩm

Độ ẩm là một trong những nguyên nhân khiến chảo gang dễ xuất hiện gỉ sét. Vì vậy, chỉ rửa sạch mà không làm khô hoàn toàn trước khi cất có thể khiến bề mặt chảo nhanh xuống cấp.

Sau khi rửa, hãy lau khô chảo bằng khăn sạch. Có thể đặt chảo lên bếp ở lửa nhỏ trong thời gian ngắn để làm bay hơi phần nước còn sót lại. Khi chảo đã khô, thoa một lớp dầu ăn thật mỏng lên bề mặt nấu nếu cần, nhất là khi chảo không được sử dụng thường xuyên.

Sau đó, cất chảo ở nơi khô ráo, thông thoáng. Tránh đặt chảo còn ẩm trong tủ kín hoặc xếp chồng khi bề mặt chưa khô hoàn toàn.

Nếu phát hiện những đốm gỉ nhỏ, người dùng có thể làm sạch phần gỉ, rửa và lau khô chảo rồi tôi dầu lại theo hướng dẫn phù hợp với loại chảo đang sử dụng. Không nên mặc định rằng mọi vết gỉ đều khiến chảo trở nên độc hại, nhưng cần xử lý và vệ sinh đúng cách trước khi tiếp tục nấu ăn.

Cách giữ chảo gang bền lâu

Để duy trì chất lượng chảo, người dùng nên làm nóng chảo từ từ, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và hạn chế để thức ăn có tính axit tiếp xúc lâu với bề mặt gang chưa được tôi dầu tốt.

Sau mỗi lần sử dụng, hãy vệ sinh chảo, làm khô hoàn toàn và bảo quản ở nơi thoáng. Nếu lớp dầu bảo vệ bị bong tróc hoặc bề mặt bắt đầu bám dính nhiều, có thể cần vệ sinh và tôi dầu lại.

Chảo gang không đòi hỏi quy trình chăm sóc quá phức tạp. Quan trọng nhất là hiểu đặc tính của vật liệu, tránh để chảo tiếp xúc lâu với nước và duy trì lớp dầu bảo vệ phù hợp. Những thói quen đơn giản này sẽ giúp dụng cụ bền hơn và thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.